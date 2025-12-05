Подкрепата за еврото остава силна и на ниво държави, и в целия ЕС

79% от гражданите на еврозоната одобряват еврото, сочи последното проучване "Евробарометър", проведено по поръчка на Европейската комисия (ЕК). Публикувани в петък данни показват, че делът на тези хора е същият като през 2024 г.

На този фон 13% от запитаните смятат, че еврото е нещо лошо за блока, а 4% не могат да преценят какъв отговор да дадат.

Въпреки че мнозинството от анкетираните подкрепя еврото във всички 20 страни от еврозоната, нивата на одобрение се различават значително между отделните държави. Най-висока подкрепа за еврото се наблюдава във Финландия, където 91% от анкетираните смятат, че то е нещо добро за ЕС. Следват Литва, Словения и Словакия с по 85% одобрение, както и Германия и Естония, където на това мнение са 84% от хората. Най-ниско ниво, макар и на все още силна подкрепа, се отчита в Хърватия (67%).

Цялостна подкрепа за еврото. Изображение: Евробарометър

Как се чувстват гражданите на страните, приели еврото?

В същото време голямо мнозинство от 70% от анкетираните смята също така, че единната валута е нещо добро за тяхната собствена страна.

Седем от десет анкетирани в еврозоната (70%) смятат, че еврото е нещо добро за тяхната страна, а 22% посочват, че то е нещо лошо. 5% не могат да решат. Делът на тези, които смятат еврото за лошо за страната си, остава на най-ниското си ниво от началото на тези проучвания.

В повечето страни от еврозоната процентът на тези, които смятат еврото за добро за тяхната страна, е по-нисък от дела на тези, които мислят същото за ЕС като цяло. Въпреки това, с изключение на Хърватия, повечето анкетирани във всички страни от еврозоната смятат, че еврото е добро за тяхната страна - от 60% в Кипър до 87% във Финландия.

В Хърватия (към момента последната страна, която се присъедини към еврозоната) 38% от анкетираните смятат, че еврото е добро за тяхната страна. В сравнение с резултатите от октомври 2024 г., подкрепата за еврото там е намаляла с 6 процентни пункта. Понижение се отчита и в Естония (6 пр.п.) и Белгия (5 пр.п).

Подкрепа за еврото на национално ниво. Изображение: Евробарометър

Според "Евробарометър" 53% от гражданите на еврозоната смятат, че единната валута допринася за това да се чувстват европейци в сравнение с 45%, които не са на това мнение.

В 11 страни от еврозоната мнозинството от анкетираните казват, че еврото допринася за тяхното европейско усещане, като най-висок дял се наблюдава в Германия и Литва (по 68%). Анкетирани в Нидерландия (23%) и Люксембург (28%) са най-малко склонни да споделят това мнение.

Друг ключов извод от проучването е, че 61% от анкетираните са „за“ премахването на монетите от 1 и 2 евроцента. Това отразява висок и стабилен нивото на подкрепа за тази инициатива, посочват изследователите на общественото мнение в блока. За сравнение, 35% са против тази мярка.

"При интерпретирането на резултатите от този въпрос е важно да се има предвид, че въпреки че монетите от 1 и 2 евроцента са законно платежно средство във всички страни от еврозоната, съществуват различни форми на национално законодателство, които налагат или насърчават закръгляне на цените до 5 цента в Белгия, Финландия, Ирландия, Нидерландия и Словакия", уточняват изследователите.

Подкрепа за премахването на монетите от 1 и 2 евроцента. Изображение: Евробарометър

Повечето анкетирани в еврозоната (54%) смятат, че еврото е улеснило и намалило разходите при пътуване в сравнение с 39%, които посочват, че пътуването не е станало по-лесно или по-евтино след въвеждането на единната валута. По-малко от един на десет (7%) не могат да преценят дали еврото е улеснило и намалило разходите при пътуване.

Близо половината анкетирани (48%) смятат, че еврото е намалило банковите такси при пътуване в различни страни от ЕС, докато 32% смятат, че еврото няма влияние върху банковите такси. Един на пет (20%) не може да формира мнение по този въпрос.

Около осем от десет анкетирани (81%) смятат, че еврото е улеснило сравняването на цени и пазаруването в различни страни, включително онлайн, докато 13% имат противоположно мнение, а 6% не знаят. На въпроса дали еврото е улеснило правенето на бизнес в различни страни от ЕС, 79% се съгласяват, 11% имат противоположно мнение, а 10% не могат да преценят дали еврото е улеснило бизнеса в блока.

Нуждата от реформи в Европейския съюз

Резултатите от проучването "Евробарометър" показват, че в еврозоната продължава да има подкрепа за икономически реформи, насочени към подобряване на представянето на националните икономики. Както и през октомври 2024 г., повече от осем от десет анкетирани (83%) са съгласни, че са необходими значителни промени, за да се подобри представянето на тяхната национална икономика, като 42% напълно подкрепят това твърдение.

Тясно мнозинство от анкетираните смятат, че успешните реформи в други страни от еврозоната улесняват реформите в собствената им страна (15% „напълно съгласни“ и 37% „по-скоро съгласни“), докато около четири от десет са несъгласни с това твърдение (25% „по-скоро несъгласни“ и 14% „напълно несъгласни“).

Три четвърти от анкетираните са съгласни, че правителствата трябва да спестяват повече днес, за да подготвят публичните финанси за застаряването на населението, като 45% казват, че са „напълно съгласни“, а 30% – „по-скоро съгласни“.

Въпреки това около две трети от анкетираните са несъгласни, че възрастта за пенсиониране трябва да бъде увеличена, за да се гарантира устойчивостта на пенсионната система, като 44% са напълно несъгласни.

Продължаващата подкрепа за реформи с цел подобряване на представянето на националните икономики се отразява и в резултатите на национално ниво, където ясни мнозинства във всички страни от еврозоната са съгласни, че има нужда от такива - между 70% в Нидерландия и 96% в Кипър. По-големи различия се наблюдават в дела на тези, които „напълно са съгласни“, като процентите варират от 30% във Финландия и Литва до 76% в Португалия.

Силно мнозинство от 67% подкрепя идеята за план за възстановяване, който да подпомага всички държави членки, при условие че те извършват зелени, цифрови и социални инвестиции и реформи, сочи още проучването.