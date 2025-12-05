Шефът на Rheinmetall: Мирът в Украйна няма да навреди на нашия бизнес

Въпреки стремежа към мир в Украйна, постигането на подобна цел ще има „нулево въздействие“ върху бизнеса на Rheinmetall AG, заяви главният изпълнителен директор на германския производител на оръжия Армин Папергер, цитиран от Bloomberg.

Rheinmetall има договори с партньори от НАТО и води преговори за още такива споразумения, подчерта Папергер. Бизнесът в Украйна, оценяван на около 1 млрд. евро, е малък в сравнение с този в НАТО, добави той.

По думите му изземването на руски активи в Европа може да бъде „ускорител“ за отбранителната промишленост на континента.

Механизмът SAFE на Европейския съюз (ЕС), който помага на държавите да покриват част от инвестициите в областта на отбраната, е перфектен, изтъкна Папергер, добавяйки, че подкрепя ASAP 2 - програма за предоставяне на директна помощ на отбранителните компании.

Германският производител на 155-милиметрови артилерийски боеприпаси, бронирани машини и друга военна техника се очаква да се възползва от увеличените европейски и германски разходи за отбрана до края на десетилетието.

През ноември компанията обяви, че се стреми към приходи от продажби в размер на 50 млрд. евро до 2030 г., при оперативен марж от над 20%, подпомогнат от предстоящата продажба на по-малко печелившия си бизнес за гражданска промишленост.

Папергер заяви, че смята стабилността на веригата на доставки за най-големия проблем на компанията в бъдеще. Rheinmetall разполага с достатъчно материали, съдържащи редкоземни елементи, за да поддържа 12 месеца производство, и достатъчно памучен линтер - ключов прекурсор за взривни вещества - за четири години.

Rheinmetall разширява производството си в целия континент, особено в Източна Европа. Компанията планира да започне строителството на завод за боеприпаси и барут в Украйна в началото на следващата година след някои забавяния и вече управлява център за поддръжка на превозни средства в страната.

Германският концерн също така навлиза в нови области, като сателити и военни кораби, с придобиването на корабостроителницата NVL през септември.

Папергер вижда подразделението за транспортни системи на Rheinmetall - и по-специално бронираните машини Boxer - като основен двигател на растежа през следващите пет години. С очакваните поръчки от Германия през 2026 г., компанията увеличава производството си, за да произвежда около 1000 броя Boxer годишно. Очакват се и поръчки за бронираните бойни машини Lynx от Италия и Украйна.

Rheinmetall е подписала и договор с Румъния за доставката на 298 машини Lynx.

Групата очаква до 2030 г. сегментът за оръжия и боеприпаси да генерира приходи между 14 млрд. евро и 16 млрд. евро, транспортните системи - между 13 млрд. евро и 15 млрд. евро, дигиталното подразделение - между 8 млрд. евро и 10 млрд. евро, военноморският бизнес - около 5 млрд. евро, а звеното за противовъздушна отбрана - между 3 млрд. евро и 4 млрд. евро.