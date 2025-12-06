Илон Мъск подготвя Starlink Mobile – новият мобилен оператор от космоса

SpaceX е подала заявка за регистрация на търговска марка за Starlink Mobile, което предполага, че компанията, ръководена от Илон Мъск, може да има намерение да създаде мобилен оператор, използвайки бързоразвиващата се сателитна мрежа, съобщава Bloomberg.

SpaceX е подала заявката за регистрация на търговската марка в Американското патентно ведомство на 16 октомври и очаква да бъде разпределена на експерт, според сайта на ведомството.

В заявката се посочват телекомуникационни услуги, а именно лични мобилни услуги и двупосочно предаване на текст, глас и аудио.

Представител на SpaceX не е отговорил веднага на искането за коментар.

Starlink предоставя широколентов интернет от космоса чрез мрежа от хиляди сателити. Развитието на устройството допринесе за впечатляващата оценка на SpaceX, която може да достигне 800 млрд. долара в последната си тръжна оферта, преди потенциално първично публично предлагане в края на следващата година.

SpaceX в момента си партнира с T-Mobile US, за да използва мрежата си Starlink в ниска орбита около Земята и да предоставя сателитна свързаност в „мъртви зони“ или райони без традиционни наземни мобилни услуги.

В интервю за подкаста All-In през септември обаче Мъск заяви, че „една от опциите“ за SpaceX може да е създаването на свой собствен независим мобилен оператор, който да се конкурира директно с компании като AT&T Inc. и Verizon Communications.

През септември SpaceX сключи сделка на стойност 17 млрд. долара за придобиване на безжичен спектър от EchoStar, което разшири възможностите на Starlink да предоставя мобилни услуги директно на потребителите.