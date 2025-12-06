Русия понася тежки загуби на фронтовата линия и според Генералния щаб на украинските въоръжени сили тя вече е изгубила 1 178 000 убити и ранени войници. Въпреки това агресорът не изпитва недостиг на жива сила и дори разчита на пехота, а не на техника. Изданието Politico обяснява в свой материал как Русия успява да вербува толкова много хора без пълна мобилизация.

През септември 2022 г., на фона на опустошителни поражения на фронта и реална заплаха от загуба на войната, Путин обяви частична мобилизация, изпращайки 300 хил. руски мъже на фронта. Това предизвика вълна от страх и възмущение в руското общество. Оттогава Кремъл избягва нова вълна на принудителна мобилизация, като вместо това набира огромен брой доброволци, готови да умрат за парична награда, едва достатъчна за закупуване на едностаен апартамент в малък провинциален град.

Парите, а не принудата, проработиха: Русия набира приблизително 30 хил. доброволци месечно, което е достатъчно, за да покрие загубите на фронта.

Войната като работа

Повечето новобранци в руската армия са цивилни, които са подписали договори за служба. А процесът на набиране е като цяло много подобен на стандартния процес на наемане на персонал за граждански предприятия.

Има обаче няколко фундаментални разлики. Когато си намерите работа, например във фабрика, никой не ви дава 25 хил. долара само за подписване на трудовия договор. Но когато ви призоват в руската армия, ви дават. Това е огромна сума пари за обикновените руснаци, особено от дълбоката провинция и селата.

Освен това руското правителство предлага редица допълнителни предимства: опрощаване на дългове за банките, гарантирани места в университети за децата на войници по договор и други привилегии. Важно е да се отбележи, че криминалното досие и сериозните заболявания, включително заразните инфекции, вече не са пречка за постъпване в руската армия.

Както отбелязва Politico, за много руски мъже, които не са намерили своето място в живота, армията се е превърнала в работодател от последна инстанция

„Тези мерки са насочени към специфична демографска група: социално уязвими мъже. Мъже с дългове, криминално досие, ниска финансова грамотност – или такива, попаднали в капана на хищнически схеми за микрокредитиране. Маргинали, без перспективи“, казва политологът Екатерина Шулман.

Държава наемник

По време на войната в Русия се развива добре установена система за набиране на войници по договор, в която регионалните власти играят ключова роля. Всъщност местните регионални власти се превръщат в центрове за набиране на персонал, принудени да се конкурират помежду си за броя на новобранците, плащайки на новобранците щедри бонуси от местните бюджети.

Регионалните власти сключват официални договори с агенции за набиране на персонал, които от своя страна наемат вербуващи на свободна практика, за да откриват потенциални войници навсякъде, където и да могат.

Появи се система, при която всеки руски гражданин може да доведе някого във военната служба (или, по-точно, първо в агенция за набиране на персонал, специализирана в набирането на войници за армията) и да получи значително парично възнаграждение за това - от 1000 до над 3000 долара.

В много руски региони местният пазар на труда оставя малко алтернативи. Колкото по-лоша е икономическата ситуация в даден регион, толкова повече доброволци се намират там.

Армията като затвор

По време на първия етап от войната армията получи голяма помощ от набирането на десетки хиляди престъпници от руските затвори. Много от тях наистина се явиха доброволно, но на много от тях бяха дадени съответните „условия“ да се съгласят да заменят затвора с окопите.

Освен това, Русия официално въведе система, която позволява прекратяване на наказателни производства, ако заподозрян или обвиняем подпише договор за служба в армията. В такива случаи вербувачите често са самите полицаи

Русия също така продължава да провежда наборна военна служба всяка пролет и есен. Интернет е пълен с оплаквания от наборници и техните родители за това, че скорошни ученици са принуждавани или подвеждани да подпишат договори и да отидат на фронта като „доброволци“.

„Способността на Русия да поддържа нивата на човешката си сила на фона на огромни загуби на бойното поле обяснява защо четири години след началото на инвазията Владимир Путин изглежда по-убеден от всякога, че може да принуди Украйна да приеме условията му, било то чрез дипломация, или война на изтощение“, пише Politico.

Войници "за еднократна употреба"

Както съобщи УНИАН, на Лиманското направление все по-често са виждани руски войници, влизащи в бой без каски и бронежилетки - тенденция, която почти не се наблюдаваше миналата година. Според украинските въоръжени сили и експерти това е следствие от големите жертви, понесени от руската армия, и от острия недостиг на техника, оръжия и обучение, както и от отношението на командването, което гледа на щурмовите войници като на такива „за еднократна употреба“.

Някои войници са умишлено изпращани в опасни райони като наказание или използвани за пренасяне на боеприпаси, което ги прави лесна цел за украинските дронове.

Украинските командири смятат, че някои руски подразделения дори не са наясно с близостта на украинските позиции поради хаоса на фронтовата линия.

