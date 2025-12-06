Fitch намали перспективата пред кредитния рейтинг на Унгария на отрицателна

Fitch Ratings намали перспективата пред кредитния рейтинг на Унгария от стабилна на отрицателна заради разхлабването на бюджетните цели на страната предвид предизборните разходи на премиера Виктор Орбан.

Агенцията потвърждава дългосрочния рейтинг на Унгария на ниво ВВВ. Moody's задържа оценката си за страната на ниво Baa2 преди седмица. S&P Global Ratings единствена от глобалните агенции понижи рейтинга на страната с една стъпка до ВВВ-, пише Bloomberg.

С понижаването на перспективата пред рейтинга на Унгария до „отрицателна“ може да се очаква намаляване на самия рейтинг от Fitch в следващите месеци.

„Fitch значително влошава прогнозата си за публичните финанси, като отразява новите мерки с наближаването на парламентарните избори през 2026 г.“, пишат анализаторите Малгожата Кшивичка и Ерих Ариспе Моралес.

Орбан, който изостава от опозицията в анкетите преди парламентарните избори през април, увеличи разходите на фона на стагниращата икономика. Предприетите мерки включват разширяване на правото на освобождаване от данък върху доходите през целия живот за майки, повишаване на заплатите и субсидиране на ипотеки.

Доходността по унгарските облигации скочи миналия месец, когато правителството обяви, че бюджетният дефицит вероятно ще нарасне до 5% от брутния вътрешен продукт тази година от предишната цел от 4,1%. Дупката в бюджета ще се задържи над 5% през 2026 г. вместо очакваните 3,7%.

Fitch прогнозира, че дефицитът на Унгария през следващата година ще бъде по-лош дори от последната корекция нагоре на правителството, която предвижда дефицит от 5,6% през 2026 г.

Разхлабването на бюджета ще „увеличи предизвикателствата“ пред фискалната консолидация след изборите, като потенциално рискува понижаване на кредитния рейтинг, ако държавният дълг се увеличи „устойчиво“ в средносрочен план, казват от рейтинговата агенция.

Правителството на Орбан определи като „важен резултат“ факта, че Унгария е предотвратила понижаване на кредитния рейтинг. От Будапеща посочват, че икономиката на Унгария остава на „стабилна основа“, отчасти благодарение на способността ѝ да се финансира от пазара, според изявление на Министерството на икономиката.

Доходността по унгарските облигации намаля през последните две седмици заради търсенето на активи от развиващите се пазари. Форинтът се търгува около най-силните си нива от началото на 2024 г. спрямо еврото, подкрепен от основния лихвен процент на централната банка от 6,5%, най-високият в Европейския съюз (ЕС) заедно с румънския.