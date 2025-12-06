Scope Ratings потвърди кредитния рейтинг на България А- със стабилна перспектива

Европейската рейтингова агенция Scope приключи наблюдението над кредитния рейтинг на България и потвърди дългосрочната оценка А- със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг е S-1, също със стабилна перспектива, съобщиха от агенцията на официалната си страница.

Според Scope кредитната оценка на България отразява очакваното присъединяване на страната към еврозоната, което според прогнозите ще донесе положителни ефекти за кредитоспособността в резултат на използването на резервна световна валута. Като допълнителни положителни фактори са посочени ниското равнище на държавен дълг, утвърдените доказателства за разумна бюджетна политика и стабилните перспективи за растеж в средносрочен план, подкрепени от европейско финансиране и от ефектите от въвеждането на еврото.

Като отрицателни рискове агенцията отчита институционалната слабост, новите признаци на политическа нестабилност, умерените нива на доходи и податливостта на външни шокове заради малкия и отворен характер на българската икономика. Към това се добавят и неблагоприятните демографски тенденции и постоянният недостиг на работна сила, които оказват влияние върху дългосрочната макроикономическа и фискална перспектива.

Scope прогнозира, че българската икономика ще продължи да расте със стабилен темп в средносрочен план. Очаква се реалният растеж да бъде 3,3% през 2025 г. след 3,4% през 2024 г. Агенцията отчита, че ускореното усвояване на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост е подкрепило инвестиционната активност, а частното потребление остава динамично вследствие на ръста на доходите.

Занапред инвестициите се очаква да продължат да допринасят за икономическия растеж, като публичните инвестиции ще останат значими предвид финалната фаза на действие на Механизма за възстановяване и устойчивост. Частното потребление се очаква да бъде благоприятствано от присъединяването на България към еврозоната.

Бюджетният дефицит се е запазил около три процента от брутния вътрешен продукт (БВП), а прогнозата е той да се свие леко до 2,8% през 2025 г. Scope очаква временно нарастване на дефицита към четири процента през 2027 г. заради повишени капиталови разходи в сектора на отбраната, след което да се върне към около три процента.

Агенцията отчита, че ръстът на разходите остава висок поради нарастващи социални трансфери, разходи за заплати в публичния сектор и увеличени средства за отбрана. Отбелязва се, че България ще използва наличната гъвкавост в рамките на европейските фискални правила, която позволява временно отклонение над три процента дефицит при допълнителни разходи за отбрана.

От Scope подчертават, че средносрочната фискална перспектива е повлияна от несигурност след решението на кабинета да прекъсне процедурата по приемане на бюджета за 2026 г. след обществена реакция. Според агенцията настоящата законодателна среда не е благоприятна за фискална консолидация и политическа стабилност, особено след приключването на процеса по приемане на еврото.

Отчитайки тази несигурност, aгенцията прогнозира, че съотношението на дълга към БВП ще продължи да нараства, достигайки 23,8% към края на 2024 г. и около 28% към края на 2025 г., основно заради капиталовата инжекция от два милиарда евро (около 1,8% от БВП) в Българската банка за развитие. Според прогнозата дългът може да достигне около 35% към 2030 г. Въпреки това се очаква България да остане сред държавите с най-нисък публичен дълг в ЕС.

Стабилната перспектива по рейтингите означава, че рисковете пред кредитоспособността на страната се разглеждат като балансирани за период от 12 до 18 месеца.

Scope посочва, че кредитната оценка може да бъде повишена при наличие на устойчив икономически растеж и сближаване на доходите в резултат на реформи и инвестиции, както и при подобрение по отношение на институционалните предизвикателства, включително върховенството на правото и борбата с корупцията.

Отрицателните сценарии пред рейтинга включват институционални рискове, засилена политическа нестабилност, съмнения относно управлението и евентуални препятствия пред усвояването на средства от европейските фондове. Допълнителни рискове са отслабването на фискалната перспектива чрез по-високи от очакваното дефицити и нарастващ държавен дълг, както и отслабването на икономическите перспективи вследствие на вътрешни или външни шокове.

Scope Ratings повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България на A- от BBB+ в местна и чуждестранна валута през лятото. С тази оценка България за първи път получи рейтинг, който е от високия инвестиционен клас.

От 2024 г. Европейската централна банка приема Scope Ratings като нова външна кредитна рейтингова агенция (ECAI) в рамките на своята система за кредитна оценка (ECAF), като това се случи през 2023 г. след детайлен преглед на кандидатурата ѝ, включително обратна връзка от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). Scope Ratings е част от Scope Group – европейска компания с централа в Берлин, която предоставя независими рейтинги, анализи и оценки на риска за всички видове активи. Основана е като европейска алтернатива на американските рейтингови агенции Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings.

/БТА/