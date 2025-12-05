Шест страни от ЕС, сред които и България, искат смекчаване на правилата за автомобилите с ДВГ

Шест държави членки на Европейския съюз (ЕС), сред които и България, са поискали в петък от Европейската комисия (ЕК) да смекчи ефективната забрана за продажба на автомобили с двигатели с вътрешно горене, планирана за 2035 г., съобщава Ройтерс, като се позовава на писмо на страните, с което разполага.

Правителствата на шестте държави са поискали от Брюксел да разреши продажбата на хибридни автомобили или превозни средства, задвижвани от други, съществуващи или бъдещи технологии, „които биха могли да допринесат за целта за намаляване на емисиите“ след 2035 г., според информационната агенция.

Писмото е подписано от министър-председателите на България, Чехия, Унгария, Италия, Полша и Словакия. Те искат също така нисковъглеродни и възобновяеми горива да бъдат включени в плана за намаляване на въглеродните емисии от транспорта.

Европейската комисия предстои да представи пакет от мерки в подкрепа на европейските автомобилни производители. Текстовете трябва да бъдат публикувани на 10 декември, но може и да се забавят.

След като през март 2023 г. приеха регламент, според който всички нови превозни средства от 2035 г. нататък трябва да имат нулеви емисии, страните от ЕС сега се замислят дали тази мярка е адекватна. Тогава перспективите пред електрическите превозни средства с батерии бяха положителни.

Усилията на производителите на автомобили обаче се сблъскаха с реалността на по-ниското от очакваното търсене и ожесточената конкуренция от Китай.

„Можем и трябва да преследваме климатичната си цел по ефективен начин, без да убиваме конкурентоспособността си междувременно, тъй като няма нищо зелено в индустриална пустиня“, посочват шестимата премиери в писмото.