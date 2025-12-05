Акциите на "китайската Nvidia" поскъпнаха с над 400% след IPO-то ѝ за 1,1 млрд. долара

Акциите на Moore Threads, производител на графични процесори (GPU) в Пекин, често наричан „китайската Nvidia“, се повишиха с над 400% при дебюта му в Шанхай след листване за 1,1 млрд. долара, предава CNBC.

Към момента акциите се търгуват на цена от 584,98 юана, над пет пъти повече от цената при първичното публично предлагане от 114,28 юана.

IPO-то на Moore Threads беше ръководено от CITIC Securities, която беше водещ гарант на предлагането.

Компанията, която все още не е излязла на печалба, съобщи в листването си, че постъпленията от IPO са необходими за ускоряване на няколко основни инициативи за научно-развойна дейност, включително ново поколение самостоятелно разработени GPU чипове за обучение на изкуствен интелект и извличане на изводи. Част от средствата ще бъдат използвани и за допълване на оборотния капитал.

Успешното IPO на Moore Thread се осъществява въпреки наложените върху компанията санкции на САЩ през 2023 г., които ограничават достъпа ѝ до съвременни процеси за производство на чипове и фабрики.

Компанията е представителна за нарастващия брой китайски фирми, които разработват AI процесори на фона на усилията на Пекин да намали зависимостта си от американския производител на чипове Nvidia.

Други компании в тази сфера включват технологични гиганти като Huawei и по-специализирани играчи като Cambricon, чиято цена на акциите на Шанхайската фондова борса се е повишила с над 100% от началото на годината.

Вашингтон поддържа различни ограничения върху износа на Nvidia от години, като ѝ пречи да продава най-модерните си чипове с изкуствен интелект на Китай. Неотдавна Пекин също се намеси, за да блокира вноса на чипове на Nvidia, тъй като се стреми да насърчи местни алтернативи като Moore Threads.

По-нови играчи като Enflame Technology и Biren Technology също навлизат в сектора с цел да вземат дял от пазара на GPU, оценяван на милиарди долари, който вече не се обслужва от Nvidia. Китайските регулатори също така одобряват все повече IPO-та на компании за полупроводници в стремежа си към по-голяма независимост в областта на изкуствения интелект.