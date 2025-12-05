IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Пред шести вот на недоверие: Кабинетът "Желязков" няма да подава оставка

Тази година България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа, изтъкна премиерът

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Правителството няма да подава оставка, защото се справя с управлението и икономиката на страната расте бързо. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков по време на днешния блиц контрол.

Премиерът отговори кога ще подаде оставка на въпрос на Богдан Богданов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Желязков посочи, че през 2025 г. икономиката е заработила с темпове, които през последните няколко години не са забелязвани, както и че икономиката на страната има два пъти по-голям растеж от средния за Европа - около 3%, като се очаква да сме втори по този показател спрямо останалите държави.

Премиерът изтъкна и ниската безработица, рекордната събираемост на приходните агенции - 9 млрд. лева повече в сравнение с 2024 г., както и ръста на чуждестранните инвестиции. По плана за устойчивост тази година рекордно в българската икономика ще бъдат инвестирани около 5 млрд.лв, голяма част от тях вече са вложени.

"Що се отнася до конкретния ви въпрос, хипотезата за това, което питате, е предвидена в чл. 89 ал. 2 от българската конституция", посочи Желязков, визирайки текстът, че когато Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет, премиерът подава оставката на правителството.

По-късно Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) връчи на премиера неговата оставка за подпис от името на всички протестиращи граждани. Росен Желязков взе папката и я остави на банката до него. 

Днес се очаква ПП-ДБ да внесат в парламента шестия вот на недоверие срещу правителството. Темата ще е провал в икономическа политика. Подписите си вече са обещали от "Възраждане" и МЕЧ.

Опозицията организира и нов протест, който ще е при гласуването на вота на недоверие.

Последна актуализация: 10:51 | 05.12.25 г.
вот на недоверие политическата криза кабинетът Желязков бюджет 2026
Коментари

1
Slavi.13
преди 16 минути
Никаква оставка! Има пари за усвояване, има наши калинки за назначаване има будали за доЕБ...
