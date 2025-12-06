Как сделката между Netflix и Warner ще разтърси Холивуд – отново

Netflix обяви в петък, че придобива Warner Bros. за сумата от 72 млрд. долара, след като развлекателната компания раздели студиата си и стрийминг бизнеса HBO Max от кабелните си мрежи. Сделката, с която Netflix надви конкурентите Paramount и Comcast, шокира Холивуд, където мнозина смятаха, че Paramount на Дейвид Елисън е най-вероятният кандидат, пише Wall Street Journal.

След като агресивните и нежелани опити на Paramount да купи цялата Warner Discovery накараха компанията да се обяви за продажба, печелившата оферта на Netflix бе сглобена с главоломна скорост.

Изпълнителният директор на Warner Discovery Дейвид Заслав и съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос са приятели, които прекараха време заедно по време на процеса на сключване на сделката, включително през септември, когато Заслав и Сарандос гледаха заедно боксовия мач между Канело Алварес и Теренс Кроуфорд в Лас Вегас.

Netflix беше „агресивен в преследването на стойността“, каза бившият член на борда на Warner Discovery Джон Малоун, който сега е съветник на компанията.

Да разтърсиш една цяла индустрия

Малко по малко Netflix разтърсва една над 100-годишна индустрия – от начина, по който потребителите наемат филми и телевизионни предавания, до ритъма, с който се пускат нови сериали, и дори икономиката на производството на развлечения.

Потребителите, свикнали с рекламните паузи по телевизията и седмичните излъчвания, харесаха модела на Netflix за „маратонско гледане“. Абонатите можеха да гледат колкото си искат „Закон и ред“.

С нарастването на абонатската база на стрийминг платформата тя започна да предлага оригинални предавания. По това време традиционните холивудски компании се опасяваха, че ще засегнат негативност базата си от клиенти на кабелни услуги с оферти, насочени директно към потребителите.

Корпоративната култура на Netflix беше много различна от нормата в Холивуд. Ръководителите приемаха радикалната откровеност, плащаха щедро на персонала и разглеждаха високото текучество като знак за успех. На мениджърите беше казано да приемат „тест за задържане“ по отношение на персонала. Ако не си струваше да се бориш, за да задържиш даден служител, той си тръгваше.

Когато Netflix за първи път стартира своята стрийминг услуга през 2007 г., големите студия с ентусиазъм лицензираха телевизионните си предавания и филми за платформата. Това беше нов източник на приходи и нямаше особени опасения, че те помагат за създаването на чудовище, което скоро ще се превърне в опасност.

На въпроса дали Netflix е заплаха за Холивуд, тогавашният главен изпълнителен директор на Time Warner Джеф Бюкс отговори, че това е „все едно албанската армия да завземе света“.

В петък той заяви, че коментарът му „за съжаление е бил лекомислен“ и е бил направен, когато Time Warner, компанията майка на Warner Bros., току-що беше излязла от катастрофалното си сливане с AOL и той не искаше да признае колко голяма заплаха всъщност представлява Netflix.

Голяма част от Холивуд в началото възприемаше Netflix като аутсайдер, който не би разбрал алхимията на създаването на хитово шоу. Компанията плати огромни суми, за да убеди творците да направят тази крачка.

Тя пое ангажимент за два сезона на политическата драма „Къща от карти“, за да отнеме проекта от HBO. Това шоу се превърна в първия голям оригинален успех на стрийминг платформата, последвано от „Оранжевото е новото черно“.

Netflix привлече топ творци, включително Шонда Раймс и Райън Мърфи, с изгодни сделки, което доведе до повече хитове и абонати. Конкурентите се оплакваха от лесно харчещия аутсайдер, срещу който стана трудно да се наддава и който привличаше мениджъри от традиционните студия с големи увеличения на заплатите.

С оригиналните си филми компанията до голяма степен заобикаляше киносалоните, пускайки филмите директно в услугата. Тя похарчи огромни суми за кампаниите за „Оскар“ за „Рома“ и „Ирландецът“.

Обикновено пускаше филмите директно за абонатите си на стрийминг услугата, което беше коренна промяна в сравнение с традиционните студия, които първо представяха филмите в киносалоните и караха публиката да чака, понякога с месеци, за да ги гледа у дома.

С течение на годините Netflix пусна повече филми в кината, но често за кратко и за да угоди на известни режисьори и да се класира за награди.

Започна да изгражда стабилна база от популярни франчайзи като „Странни неща“, „Да завладееш мистър Бриджъртън“ и Squid Game. С течение на времето новодошлият се превърна в лидер в стрийминг услугите със завидна база от абонати и ниски проценти на отписване.

Да разтърсиш себе си

След рядко случвало се тримесечие на загуба на абонати през 2022 г., Netflix започна да се трансформира отново. Компанията възприе дейности, от които някога се дистанцираше – от реклама и права за излъчване на спортни събития на живо до ограничаване на споделянето на пароли.

Рекламите бяха анатема за Хейстингс, но Netflix вече е изградила рекламен бизнес. След години на разрешаване на споделянето на акаунти, Netflix предприе сериозни мерки срещу тази практика през последните години, което доведе до неочаквани приходи.

Напоследък компанията се впусна и в големи спортни събития, които някога избягваше заради цената на правата, като например излъчването на NFL на Коледа.

Самата сделка с Warner е промяна за компания, която се гордееше с това, че гради, а не купува. Тя е съпроводена и с други форми на преобразуване.

Netflix, която исторически е предпочитала да запазва сериалите си за себе си, заяви, че ще продължи дейността на Warner Bros., включително продажбата на предавания на други мрежи.

Тя планира също да продължи да пуска филми на Warner в кината, което може да помогне да се предотврати актьорите и режисьорите да приемат проекти другаде.

Сделката дава на Netflix, която е изградила своята библиотека с оригинално съдържание от нулата, огромно хранилище от телевизионни и филмови франчайзи – от Хари Потър до DC Comics. Обичани филми и сериали като „Приятели“ помагат да се задържат абонатите за дълги периоди.

Сделката включва и емблематичния комплекс на Warner Bros. в Бърбанк. Сарандос е бил нетърпелив да притежава студиен комплекс, казват източници, които са работили в тясно сътрудничество с него.

Сключване на сделката

Само преди седем седмици стрийминг компанията намекна, че иска да избегне голямо сливане. Съизпълнителният директор на Netflix Грег Питърс омаловажи идеята да се опита да придобие Warner Bros. Discovery.

„Големите медийни сливания нямат впечатляващи резултати в историята“, каза Питърс на конференция на Bloomberg през октомври.

Но Netflix тихо е проучвала развлекателните активи на Warner Bros., казват запознати с въпроса източници. Warner Discovery се готвеше да се раздели на две компании – едната съставена от студиата и стрийминг услугите, а другата – от кабелните мрежи. Netflix усети възможност.

Конкуренцията за зрители се засилваше от страна на конкурентни стрийминг услуги, YouTube и безплатни услуги, поддържани от реклами, както и от социални медийни платформи, включително TikTok. Netflix не искаше да пропусне шанса да притежава това, което се смята за най-ценното в развлекателния сектор.

След сливането на Paramount със Skydance Дейвид Елисън подаде няколко нежелани оферти за цялата Warner Discovery, включително кабелните ѝ канали. Тези предложения бяха отхвърлени. Warner започна процес на продажба, който привлече Netflix и Comcast.

В четвъртък Netflix направи най-добрата си оферта досега: огромна сделка в брой и акции с такса за разтрогване в размер на 5,8 млрд. долара. Сделката беше сключена по-късно същата вечер.

Предстои дълъг път. Висш служител от администрацията на Тръмп заяви в петък, че съветниците му, включително служители на Белия дом, са загрижени за сделката на Netflix. Компаниите заявиха, че очакват процесът на регулаторна проверка да отнеме поне една година.

Netflix ще поеме значителен дълг, за да финансира сделката, и никога досега не е интегрирала нещо толкова голямо като активите на Warner.

„Не можем да стоим на едно място, трябва да продължаваме да иновации и да инвестираме в истории, които са най-важни за публиката“, заяви Сарандос по време на разговор с инвеститори в петък.