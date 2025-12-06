Volkswagen планира инвестиции за 160 млрд. евро до 2030 г.

Volkswagen Group планира да инвестира 160 млрд. евро до 2030 г., заяви главният изпълнителен директор Оливер Блуме. Това показва как най-големият производител на автомобили в Европа се насочва към икономии, изправен пред сериозна криза на двата си ключови пазара – Китай и САЩ, предава Ройтерс.

Общите разходи, актуализирани ежегодно като част от петгодишния инвестиционен план на Volkswagen, се сравняват със сумата 165 млрд. евро за периода 2025-2029 г. и 180 млрд. евро за 2024-2028 г., като 2024 г. бележи връх.

Оттогава Volkswagen, която включва марките Porsche и Audi, е подложена на натиск заради митата върху вноса в САЩ и ожесточената конкуренция в Китай.

Това се отрази най-осезателно на печалбите на Porsche, която продава около половината от автомобилите си именно на тези два пазара и обяви значително отстъпление от стратегията си за електромобили.

Блуме заяви пред седмичника Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, че фокусът в най-новия план за разходи е „върху Германия и Европа“, включително в продукти, технологии и инфраструктура. Той каза, че преговорите за разширена програма за икономии в Porsche ще продължат до 2026 г.

Porsche не очаква растеж в Китай

Блуме, който ще се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор на Porsche през януари, за да се фокусира върху ролята си на главен изпълнителен директор на Volkswagen, заяви, че обсъжданията около потенциален завод на Audi в САЩ зависят от възможната значителна финансова подкрепа от Вашингтон.

Макар да не се очаква Porsche да отбележи растеж в Китай, той заяви, че локализирането на производството в по-широката група Volkswagen е възможно и че един ден може да има смисъл да се произвежда специално пригоден за Китай модел Porsche.

Блуме заяви, че неотдавнашното удължаване на договора му като главен изпълнителен директор на Volkswagen до 2030 г. е ясен сигнал за подкрепа от страна на семействата Порше и Пиех, както и от германската провинция Долна Саксония, които са най-големи инвеститори на Volkswagen.

„Но е вярно, разбира се, че акционерите са претърпели загуби, откакто Porsche стана публична компания преди три години. Аз също трябва да се изправя пред тази критика.“