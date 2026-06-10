Цената на петрола се стабилизира в сряда, докато инвеститорите оценяват перспективите за мирни преговори около войната на САЩ и Израел в Иран след кратка американска военна кампания срещу Ислямската република, последвала свалянето на американски хеликоптер, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват леко с 0,14% до 91,32 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,15% до 88,07 долара за барел.

Американски сили атакуваха обекти край Ормузкия проток, а Иран отвърна с удар с дронове срещу Пети флот на САЩ в Бахрейн, съобщи държавната телевизия IRIB, както и с атаки срещу американски военни съоръжения в Йордания и Кувейт.

„Ударите за самозащита“ срещу Иран са били извършени по нареждане на американския президент Доналд Тръмп в отговор на свалянето на хеликоптер Apache край Оман, съобщи Централното командване на САЩ в социалната мрежа X. „Мисията е пропорционален отговор на неоправданата иранска агресия“, добавят оттам.

По-рано Тръмп обвини Техеран за атаката срещу хеликоптера, който според него е патрулирал над протока, и обеща ответни действия. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в X, че Ислямската република няма да остави без отговор нито една атака или заплаха след американските удари.

Новата ескалация застрашава стабилността на крехкото временно примирие в региона и преговорите за по-трайно споразумение между воюващите страни. Тръмп неколкократно заяви, че мирните преговори вървят по план, след като по-рано през седмицата Израел и Иран си размениха удари.

„Тези удари допълнително подчертават колко далеч е все още евентуално споразумение с Иран“, коментира Сол Кавоник, старши енергиен анализатор в MST Marquee. „Но пазарът намира известно успокоение във факта, че ударите остават пропорционални, а не представляват пълномащабна атака, което подсказва, че предпочитанието към сделка пред война все още е налице“, добавя той.

Последният кръг на военни действия може да удължи почти пълното затваряне на ключовия Ормузки проток, който е обект на двойна блокада от страна на САЩ и Иран. Войната, започнала в края на февруари, прекъсна доставките на суров петрол, горива и природен газ и засили опасенията от инфлационна криза.

Запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 9,1 млн. барела през миналата седмица, показа доклад на Американския петролен институт, видян от Bloomberg. Ако бъде потвърден от правителствените данни в сряда, това ще бъде най-големият спад от септември насам. Американските резерви вече са на най-ниското си ниво от четири месеца, което отразява изчерпването на световните доставки, докато купувачите се опитват да заместят загубените количества от Персийския залив.

„Всеки изминал ден допълнително затяга пазара, тъй като световните петролни резерви спадат до безпрецедентно ниски нива“, казва още Кавоник.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.