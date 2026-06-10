САЩ извършиха удари срещу Иран в отговор на свален хеликоптер Apache

САЩ извършиха въздушни удари срещу Иран в отговор на свалянето на американски хеликоптер Apache близо до Ормузкия проток, съобщи Централното командване на американската армия, цитирано от Wall Street Journal.

Ударите, които са продължили няколко часа и които според армията са били извършени в самоотбрана, са били наредени от президента Доналд Тръмп.

„Операцията беше пропорционален отговор на неотдавнашни атаки срещу американските сили и международни търговски кораби, преминаващи през регионални води“, съобщи централното командване, което наблюдава американските сили в Близкия изток, в изявление от около 21 ч. източно време. В него беше обявен и краят на операцията.

САЩ са извършили три вълни от атаки срещу иранската противовъздушна отбрана и радарни станции в близост до Ормузкия проток, съобщи високопоставен американски представител. Изтребители на военно-въздушните и военноморските сили са изстреляли боеприпаси с прецизно насочване срещу мишените, сред които и наземни контролни станции, отбеляза командването на американската армия в изявлението.

В отговор иранският Ислямски революционен гвардейски корпус извърши атака с дронове срещу Пети американски флот в Бахрейн, съобщиха от корпуса. Вътрешното министерство на Бахрейн предупреди гражданите си в социалните мрежи „да се насочат към най-близкото безопасно място“, а армията на Кувейт заяви в социалните мрежи, че прехваща вражески обстрел. Държавната телевизия на Йордания съобщи, че въоръжените сили са свалили пет ракети от Иран.

По-рано през деня Тръмп не е бил убеден в необходимостта от ответен отговор срещу Иран, заявиха американски официални представители. В телефонно интервю за Wall Street Journal във вторник сутринта той омаловажи инцидента, като многократно заяви ,че това „не е голям проблем“ и подчерта, че пилотите не са пострадали тежко.

Той променил мнението си, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Съвета на началник-щабовете на американската армия ген. Дан Кейн препоръчали военни действия по време на брифинг в Белия дом, допълниха официалните представители. Хегсет и Кейн предоставили на Тръмп актуална информация за иранските дронове „Шахед“, които поразили американския хеликоптер.

Хеликоптерът Apache вероятно е бил ударен от дрона край бреговете на Оман, докато е патрулирал в района, заявиха американски представители.

Ирански представители съобщиха, че Техеран не е атакувал хеликоптера преднамерено, въпреки че е изстрелял дронове срещу търговски кораби, които се координират със САЩ за преминаване по водния път. Според американски представители атаката заслужавала отговор, независимо дали е била нарочна или не.

„Чуждестранни сили в близост до територията ни са изложени на постоянен риск поради собствени човешки грешки, обикновени инциденти или поради опасността да се окажат под кръстосан огън“, заяви иранският външен министър Абас Арагчи в публикация в социалните мрежи. В по-късна публикация след американските удари Арагчи заяви: „Нашите силни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор“.

Тръмп не е склонен да се върне към широка бомбена кампания, въпреки че преди време е уведомил съветниците си, че ще обмисли възобновяване на пълномащабната война с Иран, ако американски военнослужещи бъдат убити от Иран, съобщи WSJ.

САЩ прилагат военноморска блокада на иранските пристанища и извършват патрули за предотвратяване на ирански заплахи за корабоплаването. В телефонното интервю пред WSJ във вторник Тръмп заяви, че блокадата прави Иран „много беден“ и добави, че ще я поддържа, колкото време е необходимо.

Загубата на американския щурмови хеликоптер удължава списъка с американски летателни апарати, унищожени при инциденти и вражески огън по време на войната с Иран, включително четири изтребителя F-15E Strike Eagle, три от които се разбиха поради приятелски огън над Кувейт. Свалянето на един от тях в Иран доведе до спасителна мисия за изваждането на двамата му пилоти. По време на операцията се разби и самолет A-10 Thunderbolt II.

Отделно два самолета KC-135 Stratotankers се сблъскаха в Ирак през март, при което загинаха шестима членове на екипажа. Редица други KC-135 и американският E-3 Sentry бяха поразени и повредени в база в Саудитска Арабия.

Маневрените хеликоптери Apache изиграха ключова роля в конфликта, включително в боевете между САЩ и Иран в морето. Американски хеликоптери Apache потопиха ирански скутери по време на кратка операция през май за насочване на търговски кораби през протока.

Сваленият хеликоптер в понеделник е бил част от бойна авиационна бригада на 82-ра военно-въздушна дивизия, която участва в патрулирането на протока.

През май беше съобщено, че цената на военните операции във войната за САЩ е достигнала почти 29 млрд. долара.