Тръмп: Иран свали американски хеликоптер, САЩ трябва да отговорят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини иранските сили, че са свалили американски военен хеликоптер край Оман. Държавният глава заяви, че Вашингтон трябва да отговори на този удар, което поставя нова заплаха пред мирното споразумение, за което той от седмици твърди, че е близо, предава Bloomberg.

„Току-що бях информиран от нашите военни, че снощи иранците са свалили един от нашите силно усъвършенствани хеликоптери Apache, докато е патрулирал над Ормузкия проток“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. „Имало двама пилоти на борда, като и двамата са в безопасност и без наранявания. Въпреки това САЩ трябва по необходимост да отговорят на тази атака“, добави той.

Няма индикации какви действия планират САЩ. Все още няма реакция и от Иран.

Цените на американските акции задълбочиха спада си след новината, а цените на петрола намалиха част от по-ранните си спадове.

Коментарите на Доналд Тръмп дойдоха само часове след поредното му твърдение, че споразумение за прекратяване на бойните действия е близо, въпреки че подновените сблъсъци между Израел и Иран породиха страхове от ескалация на конфликта.

В понеделник двете страни се договориха да прекратят ударите една срещу друга след повишаване на напрежението, при което те взаимно изстреляха вълни от балистични ракети.

В сила е временно прекратяване на огъня от около два месеца, но спорадични сблъсъци между САЩ, Иран и Израел продължават, което подчертава риска от връщане към пълномащабна война при липса на трайно мирно споразумение.

Според запознати с въпроса, посредническите усилия между САЩ и Иран за постигане на сделка остават интензивни.

Един от източниците заяви, че разговорите между посредниците, водени от Пакистан, и двете враждуващи страни продължават. Очаква се преговорите между всички страни да продължат тази седмица.

Дипломатическият подход на Доналд Тръмп тревожи Израел, който не участва в преговорите и се опасява, че споразумението може да остави Иран с възможност да представлява заплаха в бъдеще.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в телевизионно обръщение в понеделник, че засега ще се въздържи от удар срещу Иран, но ще отвърне, ако Техеран атакува отново. По-рано местната телевизия N12 съобщи, че ударите в Южен Ливан, където Израел се бие с подкрепяните от Иран бойци на „Хизбула“, ще продължат с пълна сила. Във вторник Израел е наредил на жителите на град Тир в Ливан да напуснат района преди възможна операция. Висш военен командир предупреди, че Израел е готов да нанесе нов удар по Иран.

Вчера Иран обяви край на военните си операции срещу Израел, но централното му военно командване предупреди, че ако Израел продължи атаките, включително в Южен Ливан, „ще последват много по-тежки и разрушителни действия от преди“, съобщи агенция Fars.

Цените на петрола бяха спаднали преди коментарите на Тръмп на фона на нарастващи сигнали, че танкери със суров петрол все пак преминава през Ормузкия проток въпреки блокадите от САЩ и Иран.

Кувейт е предложил за първи път от началото на войната да продава своя петрол на рафинерии в Азия - пореден знак, че доставките от страните в Персийския залив се възстановяват въпреки заплахата от Техеран за корабоплаването през Ормузкия проток.