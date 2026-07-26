Shein разкрива в проектопроспекта си, че американските мита оказват натиск на печалбата

Гигантът в онлайн търговията с модни стоки Shein е една стъпка по-близо до първично публично предлагане (IPO) в Хонконг. Компанията публикува в неделя проект на проспекта си за предлгането, от който става ясно, че печалбата ѝ е била под натиск, след като САЩ отмениха режима за безмитен внос на пратки с ниска стойност, съобщава investing.com.

Медията припомня, че на 10 юли Китайската комисия за регулиране на ценните книжа одобри заявлението на Shein за листване на борсата в Хонконг. Така компанията възобнови плановете си за IPO, след като предишните ѝ опити да се листне в Ню Йорк и Лондон не се увенчаха с успех.

Документът дава на инвеститорите първата подробна представа за финансовите резултати на Shein преди дебюта ѝ на борсата в Хонконг. Данните показват, че компанията продължава да увеличава продажбите си, въпреки че рентабилността ѝ е под натиск.

Очаква се предстоящото IPO да тества интереса на инвеститорите към големи публични предлагания на компании от сектора на търговията на дребно, след като редица значими листвания бяха отложени заради по-слабите потребителски разходи.

Проектът на проспекта не разкрива размера на предлагането, цената на акциите, очакваните приходи от IPO-то или графика за листването.

Според документа приходите на Shein са достигнали 41,8 млрд. долара през 2025 г. спрямо 38,7 млрд. долара през 2024 г. и 32,1 млрд. долара през 2023 г. В същото време нетната печалба е намаляла с 38,7% до 2,064 млрд. долара през 2025 г. при 3,365 млрд. долара година по-рано.

Резултатите на търговеца са се влошили допълнително и в началото на 2026 г., като през първото тримесечие компанията е отчела нетна загуба от 99 млн. долара, показва проспектът.

От Shein посочват, че решението на администрацията на президента Доналд Тръмп да премахне през май 2025 г. американското освобождаване от мита по правилото „de minimis“ е навредило на бизнеса ѝ в САЩ. Това е оказало негативно влияние върху продажбите и общия растеж, като същевременно е увеличило оперативните разходи. Преди промяната режимът позволяваше пратки на стойност под 800 долара да влизат в САЩ без начисляване на вносни мита.

В резултат на това произведените в Китай стоки, продавани от Shein и изпращани до клиенти в САЩ, подлежат на вносни мита в размер между 10% и 87,5%, посочва се в проекта на проспекта.

Очаква се Shein да осъществи едно от най-значимите борсови листвания в сектора на търговията на дребно през последните години. Същевременно много компании, ориентирани към крайните потребители, отложиха плановете си за IPO-та заради сдържения интерес на инвеститорите и отслабените дискреционни разходи на домакинствата с ниски и средни доходи.