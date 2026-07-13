Shein се стреми към оценка над 40 млрд. долара в IPO-то в Хонконг

Търговецът на бърза мода Shein е преодолял ключово препятствие за дългоочакваното си първично публично предлагане в Хонконг. Компанията си спечели одобрението на Китай за листване, а според запознати източници IPO-то може да оцени компанията на над 40 млрд. долара, пише The Wall Street Journal.

Одобрението на Пекин бе получено около година, след като Shein конфиденциално подаде заявление за първично публично предлагане на фондовата борса в Хонконг, припомня медията.

Очаква се листването да се осъществи през третото тримесечие на годината, казват източниците на медията.

Shein очаква да емитира 341,6 млн. акции от серия H, според изявление на Китайската комисия за регулиране на ценните книжа, публикувано в петък.

Основана в източния китайски град Нандзън през 2012 г., Shein се превърна в един от най-популярните търговци на евтина бърза мода в света.

Наскоро компанията се озова в кръстосания огън на геополитическото напрежение между Китай и Запада, което усложни пътя ѝ към листването и публичния статут.

Shein първоначално обмисляше да стане публична компания в САЩ, но планът се провали през 2024 г. заради американския контрол върху веригата на доставки, засегнал компанията заради трудовите ѝ практики в Китай.

По-късно компанията планираше листване в Лондон, но и това беше възпрепятствано заради изострянето на търговското напрежение между Пекин и Вашингтон.

Американските мита, въведени от президента Доналд Тръмп, и решението на Вашингтон да прекрати т.нар. изключение de minimis за Китай, като затвори вратичката за безмитни стоки с ниска стойност, нанесоха още един удар по модния гигант.

Въпреки че Shein няма клиенти в Китай, тя възлага на хиляди фабрики в страната в качеството им на подизпълнители да произвеждат стоки на ниски цени. Тези оперативни връзки са основна причина, поради която планът на компанията за първично публично предлагане се нуждае от благословията на Пекин, макар и тя да премести централата си в Сингапур преди няколко години.

Shein не успя да получи одобрението на Пекин за първично публично предлагане в Лондон. Запознати с въпроса казват, че китайските власти са насърчили компанията да се листне в Хонконг.

Shein се стреми да поправи и засили отношенията си у дома, което отбелязва тактическа промяна от предишната ѝ стратегия за дистанциране от китайските ѝ корени. Причината е в засилващия се външен натиск.

В една от малкото му публични речи през февуари основателят на компанията и главен изпълнителен директор Скай Сю обеща да инвестира над 10 млрд. юана, или около 1,5 млрд. долара, в укрепване на веригата на доставки в южния производствен център на Китай Гуандун. В града се намират повечето от производителите с договор с Shein.

Shein, която продава в повече от 160 страни, диверсифицира веригата си на доставки и работи с фабрики в още няколко страни, сред които Бразилия и Турция.

Shein беше оценена на около 66 млрд. долара в кръг за набиране на средства през 2023 г. Оттогава оценката на компанията стабилно спада заради нарастващата конкуренция и постоянната геополитическа несигурност.

Сред инвеститорите ѝ са General Atlantic, IDG Capital, Mubadala Investment и HSG.