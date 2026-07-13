Инфлацията в еврозоната и САЩ ще бъде във фокуса на инвеститорите тази седмица

Докато напрежението във войната на САЩ и Израел в Иран отново нараства, тласкайки цените на петрола нагоре, през тази седмица инвеститорите ще се фокусират върху ключови данни, сред които тези за инфлацията в еврозоната и отвъд Океана за юни. Постепенно започва и сезонът на отчетите за второто тримесечие на годината, като по традиция той ще бъде открит с финансовите резултати на някои от най-големите американски банки.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Войната в Иран и цената на петрола

Цената на петрола се повишава рязко в понеделник, след като САЩ извършиха нова вълна от удари срещу Иран, а двете страни си противоречат по въпроса дали Ормузкият проток остава отворен за корабоплаване. Към 10:00 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 3,67% до 78,8 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 3,72% до 74,07 долара за барел.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че е нанесло удари по десетки цели с цел да отслаби способността на Иран да атакува преминаващи кораби през протока. В неделя Иран заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен „до второ нареждане“, след като силите на Ислямската република предприеха ответни атаки с дронове и ракети срещу американски съюзници в Близкия изток, включително Йордания и Катар.

Цените на суровия петрол се възстановиха през този месец, тъй като нарастващата несигурност върна т.нар. „военна премия“ в котировките, заличавайки част от спада през май и юни, когато временното мирно споразумение създаде очаквания за увеличаване на предлагането. Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди в петък, че новата ескалация може да провали усилията за възстановяване на запасите, напомняйки какъв е залогът за световната икономика, ако конфликтът продължи.

Трафикът през Ормузкия проток, през който обикновено преминават около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ, в понеделник беше почти напълно преустановен, задълбочавайки забавянето, започнало след изострянето на напрежението миналата седмица. Въпреки това Съвместният център за морска информация (Joint Maritime Information Center, JMIC) съобщи, че южният корабен коридор, координиран от Оман, остава отворен.

Новото изостряне на конфликта отслаби надеждите за дипломатическо решение. Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че „епохата на едностранните споразумения приключи“, а Техеран настоя Вашингтон да изпълни ангажиментите си относно Ормузкия проток и нормализирането на иранския петролен износ, преди преговорите да бъдат подновени. Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви, че примирието е „приключило“, но подчерта, че САЩ остават готови да продължат преговорите.

Инфлацията в еврозоната

Окончателните данни за ценовия натиск в еврозоната ще бъдат оповестени в петък.

Според предварителната оценка инфлацията в региона се е забавила миналия месец много повече от очакваното, което допълнително намалява натиска върху Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши отново лихвените проценти този месец. Общата инфлация във всички 21 държави, които използват еврото, се е забавила до 2,8% през юни от 3,2% през май, като резултатът е значително под очакванията за темп от 3%, тъй като натискът при храните, енергоносителите и услугите също се е успокоил.

Редица централни банкери вече заявиха, че няма спешна нужда ЕЦБ да последва повишението на лихвите с четвърт процентен пункт през юни с ново увеличение този месец и че има време да се наблюдава как ще се развият ценовите процеси.

ЕЦБ е особено притеснена, че първоначалният енергиен шок, причинен от конфликта в Близкия изток, може да започне да повишава цените на други стоки и услуги, което в крайна сметка да доведе и до ръст на заплатите. Засега обаче такива вторични ефекти не са се проявили.

Въпреки това огромното мнозинство икономисти и инвеститори смятат, че паричният орган вероятно ще повиши разходите по заемите отново през септември или октомври дори ако има пауза през юли. Причината е, че цените на енергоносителите все още остават над нивата отпреди войната, а войната в Иран може отново да се изостри, както многократно досега, което поддържа инфлационните очаквания нестабилни.

Има и опасения, че недостигът на торове от Близкия изток и горещата вълна в Европа могат да намалят добивите и да повишат цените на храните, като по този начин отново да тласнат инфлацията нагоре точно когато енергийните разходи започват да спадат.

Още данни за Стария континент

Акцент в Европа ще бъдат и отделните инфлационни данни за Испания, очаквани в сряда, както и планираният за същия ден доклад за индустриалното производство в еврозоната през май.

В четвъртък ще бъде оповестена информация за търговския баланс на Европейския съюз (ЕС) през май, а британските власти ще публикуват данни за брутния вътрешен продукт (БВП), производството и търговския баланс.

Ценовият натиск в САЩ

Данните за индекса на потребителските цени (CPI) за юни ще бъдат публикувани във вторник. Те ще бъдат оповестени в момент, когато факторите, определящи разходите за живот, се променят, а представители на Федералния резерв оценяват възможността за ново повишаване на лихвените проценти.

През май индексът на потребителските цени нарасна с 4,2% на годишна база основно заради рязкото поскъпване на горивата, причинено от конфликта в Близкия изток.

Председателят на Фед Кевин Уорш наскоро заяви, че инфлационният натиск може постепенно да отслабва, макар че коментарът му беше направен преди президентът Доналд Тръмп да обяви край на примирието с Иран. Инвеститорите ще имат възможност да чуят позицията на Уорш за икономиката и инфлацията, когато той ще говори пред Конгреса във вторник.

Сезонът на отчетите

В следващите дни няколко от най-големите американски банки ще публикуват финансовите си резултати за второто тримесечие. Очаква се ръководителите им да коментират перспективите пред първичните публични предлагания (IPO), сливанията и придобиванията, търговската активност на пазарите, както и общото състояние на американската икономика.

През миналото тримесечие повечето водещи банки отчетоха резултати, доста по-добри от очакванията, но ръководителите им предупредиха и за редица рискове. Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън например изрази опасения за стагфлация, а главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон заяви, че несигурността може да ограничи активността при първичните публични предлагания.

Въпреки тези предизвикателства акциите на финансовите компании напоследък са сред най-добре представящите се на фондовия пазар. Секторът се възползва от растежа на корпоративното кредитиране и от оживената активност на капиталовите пазари, подкрепена от ентусиазма около изкуствения интелект (AI). Според някои анализатори тази положителна тенденция може да се запази.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, на фокус в понеделник са данните за ценовия натиск в Индия през миналия месец.

Във вторник ще бъдат оповестени резултатите от проучвания за бизнес настроенията в Австралия и Нова Зеландия, за търговския баланс на Китай и за индустриалното производство на Япония.

В сряда китайските власти ще публикуват данни за брутния вътрешен продукт (БВП), индустриалното производство и безработицата.