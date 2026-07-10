ЕЦБ се връща в изходна позиция след подновяването на напрежението между САЩ и Иран

Европейската централна банка (ЕЦБ) отново се оказва в изходна позиция в борбата си с ускорената инфлация в еврозоната, след като поредното изостряне на военните действия между САЩ и Иран доведе до ново поскъпване на енергийните суровини. Това заяви гуверньорът на Гръцката централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Янис Стурнарас, цитиран от Ройтерс.

На заседанието си на 10-11 юни ЕЦБ повиши лихвените проценти, а инвеститорите очакват още две увеличения през тази година в опит да се ограничат последиците от войната на САЩ и Израел в Иран върху цените на горивата.

„Военните действия започнаха отново и това ни притеснява“, каза Стурнарас по време на събитие в петък. „Така че отново сме в изходна позиция. Това показва колко крехка и нестабилна е ситуацията в Близкия изток и съответно колко голяма е несигурността около прогнозите за инфлацията, както и предизвикателствата, пред които е изправена паричната политика“, добави той.

Неочаквано бързият спад на цените на енергоносителите след временното споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран бе намалил натиска върху ЕЦБ да повиши лихвите още на следващото си заседание на 22-23 юли, въпреки че аргументите за ново увеличение на по-късен етап оставаха силни.

През последните дни обаче трейдърите увеличиха залозите си, че паричният орган ще повиши лихвите отново, след като се появиха признаци, че споразумението за прекратяване на военните действия е застрашено.