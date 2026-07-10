Руският олимпийски комитет се отказа от Крим, за да се върне в олимпийското семейство

Руският олимпийски комитет (РОК) е премахнал от устава си споменаването на окупираните украински територии - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, както и полуостров Крим, за да бъде върнат в Олимпийското движение, съобщава рускоезичната версия на ВВС. От редакцията припомнят, че Международният олимпийски комитет (МОК) извади Русия от състава си, след като през 2023 г. в РОК бяха включени олимпийските комитети от окупираните територии.

На 7 юли МОК съобщи, че връща Русия в състава си, но няма да организира събития или да кани представители на руските власти на свои събития. Показването на флага и химна на Русия в спортни състезания ще бъде решавано "на място", допълни Bloomberg.

През май 2024 г. беше направена смяна в руското правителство и поста министър на спорта зае Михаил Дегтярев, който декларира, че основната му цел е "спортна реинтеграция" на Русия. В резултат на усилията му Русия е върната обратно в олимпийското семейство, но в замяна на "отказ" от окупираните територии, както и заявката, че РОК ще действа в съответствие с Олимпийската харта, а юрисдикцията ѝ се разпространява и върху организации, чието признаване не противоречи на изискванията на МОК.

Сред руските националисти това решение се приема остро, посочва още ВВС. Според тях действията на Дегтярев противоречат на Конституцията на Русия и признават спортистите от тези региони и федерациите за част от Украинския олимпийски комитет.

В социалните мрежи вече се задава и ключовият въпрос:"Чий е Крим, Дегтярев?".

ВВС отбелязва, че с решението си МОК вероятно ще позволи на руски спортисти от някои спортове да участват в следващите игри, които ще се проведат в Лос Анджелис.

На този етап се обсъжда и връщането на Русия във ФИФА и УЕФА, но засега официално решение няма. Това означава, че е много малко вероятно Русия да участва в европейското първенство, което е планирано за 2028 г. във Великобритания и Ирландия.

Жребият за квалификациите се тегли на 6 декември 2026 г., а решение за руските футболисти едва ли ще има до този момент.