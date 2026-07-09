SOFIX нарасна с 0,5% и е в подножието на 1260 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете ръст в сесията в четвъртък и затвори близо до нивото от 1260 пункта. Бенчмаркът се колебае между 1250 и 1260 пункта от началото на юни.

Индексът нарасна с 0,53% до 1259,15 пункта, а по-широкият BGBX40 добави минималните 0,04% до 215,64 пункта. Индексът BGTR30 се повиши също с 0,04% до 1064,63 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,38% до 233,78 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,41% до 115,13 пункта.

Оборотът на борсата в четвъртък достигна почти 5,2 млн. евро. На първо място по оборот от търгуваните акции е „Шелли груп“ с малко над 102 хил. евро, следвана от „Синтетика“ с 83,64 хил. евро, „Еврохолд България“ с близо 80,3 хил. евро, „Смарт органик“ с почти 28,1 хил. евро и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 13,6 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция с 30 сделки, следвана от „Адванс Терафонд“ с 29, „Смарт Органик“ с 13 и „Градус“, „Софарма“ и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) с по 11 сделки.

Най-голяма подкрепа на основния индекс на БФБ оказаха акциите на „Химимпорт“, които поскъпнаха с 3,45%, следвани от „Смарт органик“ с ръст от 1,85% и „Еврохолд България“ с 1,82%.

На другия полюс са акциите на „Уайзър Технолоджи“, които поевтиняха с 1,27% в сесията, следвани от ФНИБ със спад от 1,15% и „Адванс Терафонд“ с 0,75%.

„Петрол“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 7,69%, следвана от „Телематик Интерактив България“ с 3,54% и „Химимпорт“. „Трейс Груп Холд“ е най-губещата акция със спад от 8,47%, следвана от „Уайзър Технолоджи“ и ФНИБ.