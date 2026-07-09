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Европейските фондови пазари приключиха сесията предимно на зелено

Секторът на суровините отбеляза най-голям ръст за деня – 3,2%

20:41 | 09.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейските фондови пазари се възстановиха в четвъртък, докато инвеститорите следят подновяването на напрежението в Близкия изток. Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори с ръст от 0,8%, предаде CNBC.

Повечето сектори и по-голямата част от основните борси в региона приключиха борсовата сесия на зелено. Секторът на суровините отбеляза най-голям ръст за деня, като се повиши с 3,2%, европейските технологични акции поскъпнаха с 2,8%, а банковите книжа записаха повишение от близо 2%.

В Милано италианският индекс FTSE MIB се покачи с 1,1%, а германският DAX затвори с 0,83% нагоре във Франкфурт.

В Париж френският CAC 40 отбеляза ръст от 0,9% при затварянето на пазара.

В Лондон обаче британският FTSE 100 завърши сесията на червено, като записа спад от 0,2%.

Днешните повишения идват след три поредни сесии на спад. Забавянето на инфлацията и поевтиняването на петрола през последните седмици тласнаха STOXX 600 до рекордно високо ниво по време на сесията в понеделник, но подновяването на ударите на САЩ и Иран прекъснаха този възход.

Възстановяването на технологичните акции днес частично компенсира ефекта от опасенията около войната в Близкия изток. Очаква се пазарите да насочат вниманието си към сезона на корпоративните отчети, което може да отвлече част от вниманието от геополитическите сътресения. 

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Последна актуализация: 20:49 | 09.07.26 г.
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