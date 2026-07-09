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България подкрепи новите санкции срещу Русия, но потвърди възраженията си по три теми

Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на ЕС не би имало икономически и финансов ефект за Русия

19:48 | 09.07.26 г. 1
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Снимка: МС
Снимка: МС

Правителството одобри позицията на България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус, съобщиха от правителствената пресслужба.

България подкрепя политиката на ЕС за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украйна, се посочва в съобщението.

В рамките на дискусиите по темата в ЕС България призовава за придържане към основополагащия принцип, че санкциите целят да засилят този натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите членки на Европейския съюз, пише още в него.

При формирането на позицията на България са взети предвид анализите и становищата, получени от компетентните национални органи. Одобрение е получено и от Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз в рамките на заседание на 30 юни.

България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми, посочват още от пресслужбата на кабинета.

Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения, изтъква се в прессъобщението.

На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на  „Лукойл“. Извършеният анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от групата на „Лукойл“.

Страната ни има възражения и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за софийското метро.

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Последна актуализация: 19:52 | 09.07.26 г.
Министерски съвет санкции
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Коментари

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1
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Slavi.13
преди 5 минути
И какво стана на края?! Уж имали мнение, уж не подкрепяли, уж ще спасяваме търговеца на цигари и алкохол, полковник от КГБ и между другото и патриарх заедно с шефа на Лукойл, а накрая?! Абе ние ще кажем на ЕС , да знаят, че ние имаме мнение , но няма да налагаме вето?! Има един лаф "и тогава оти ги рупахме жабетата"?!?
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