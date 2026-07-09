България подкрепи новите санкции срещу Русия, но потвърди възраженията си по три теми

Правителството одобри позицията на България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус, съобщиха от правителствената пресслужба.

България подкрепя политиката на ЕС за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украйна, се посочва в съобщението.

В рамките на дискусиите по темата в ЕС България призовава за придържане към основополагащия принцип, че санкциите целят да засилят този натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите членки на Европейския съюз, пише още в него.

При формирането на позицията на България са взети предвид анализите и становищата, получени от компетентните национални органи. Одобрение е получено и от Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз в рамките на заседание на 30 юни.

България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми, посочват още от пресслужбата на кабинета.

Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения, изтъква се в прессъобщението.

На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на „Лукойл“. Извършеният анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от групата на „Лукойл“.

Страната ни има възражения и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за софийското метро.