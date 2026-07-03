Румен Радев: България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия

Премиерът Румен Радев потвърди пред Народното събрание, че страната ни ще изрази резерви към 21-вия пакет санкции срещу Русия. Той отговори на въпрос от „Демократична България" дали е готов да блокира следващия европейски пакет санкции.

„Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет – не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Румен Радев

Относно евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил премиерът коментира, че не се интересува от личността на руския патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква.

Радев не смята, че действията му са довели до отслабване на отношенията на България със съюзниците ѝ и увери, че няма разколебаване в позициите на нашите партньори и съюзници спрямо България в резултат на действията му във външната политика.

Премиерът заяви, че поддържа отлични отношения с държавите от Европейския съюз и НАТО, а контактите с европейските лидери продължават активно.

Радев коментира и отсъствието на името му от съвместна декларация, приета по време на среща на държавите от Източния фланг на НАТО. Той обясни, че на форума са се провели две важни събития - конференция за възстановяването на Украйна и среща на лидерите от Източния фланг на Алианса.

Премиерът посочи, че България подкрепя усилията за следвоенното възстановяване на Украйна. „Ще направим всичко възможно да помагаме за възстановяването на Украйна. Това е кауза, която подкрепям и аз, и българското правителство“, заяви Радев.

В същото време той подчерта, че не би подкрепил документи и декларации, които според него не допринасят за намирането на решение на конфликта, а водят до неговото допълнително задълбочаване. „Не мога да бъда част от декларации, които не съдействат за уреждането на конфликта, а напротив - допълнително го ескалират“, каза Радев.

Премиерът заяви, че България няма намерение да денонсира Споразумението за сътрудничество между България и Украйна в областта на сигурността. По думите му документът не съдържа конкретни ангажименти за предоставяне на военна помощ, срокове или задължения за България, а предвижда основно проучване на възможности за подкрепа и развитие на двустранното сътрудничество.

„Няма да анулираме това споразумение. В него няма конкретни действия, няма срокове и няма поети задължителни ангажименти. То предвижда проучване и идентифициране на възможности за подкрепа според възможностите на България“, подчерта Радев. Той посочи още, че България има интерес от запазването на документа заради заложените в него текстове, свързани със защитата на правата на българското национално малцинство в Украйна, изучаването на български език, сигурността в Черноморския регион и свободата на корабоплаването.

Радев подчерта, че страната ни ще продължи да изпълнява поетите ангажименти в рамките на споразумението, като всяка бъдеща подкрепа ще се определя според възможностите на държавата.

„Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“, каза Румен Радев в коментар по въпросите, свързани с рафинерията и постигнатите договорености за доставките на суров петрол. По думите му има напредък за облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на „Лукойл Нефтохим“.

Радев допълни, че въпросът с "Лукойл" е от ключово значение за националната сигурност на България.

По темата за двата реактора от проекта АЕЦ „Белене“ Румен Радев информира, че разговорите с Украйна продължават, като въпросът е бил обсъден и по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски. Според премиера Украйна отново е проявила интерес към закупуването на реакторите, като е била обсъдена и възможността за реализиране на съвместен проект с европейско финансиране за изграждане на нови ядрени мощности и производство на електроенергия. „Предложих заедно България и Украйна да изградим АЕЦ и да им предоставяме електричество. Разговорите продължават. Това е позицията на българското правителство“, заяви Радев.

Бюджет 2026 е бюджет на реалността, заяви министър-председателят по тази тема. Той обяви, че правителството работи за пълна финансова дисциплина, сериозна ревизия на плащанията и на дейности на предишни правителства.

Радев се надява на открит дебат по темата за бюджета, като правителството е готово да търси рационални решения за дефицита в бюджета. Той обеща, че в Бюджет 2027 ще има чувствително намаляване на бюджетния дефицит и заемите.

Според премиера досегашните бюджети на държавата са грубо нарушение на политиката на формирането на бюджета, за да се стигне до дефицита към момента – от 5,7%. Дефицитът не е измислен от министъра на финансите Гълъб Донев, а е резултат на неадекватните действия на няколко правителства, каза премиерът. И допълни, че правителството ще спре прехвърлянето на неразплатени дейности за следващи години.

Предвиждаме се след обществено обсъждане през учебната 2027/2028 г. да започне изучаването на предмета „Добродетели“, каза още премиерът Румен Радев. В рамките на една година трябва да се направи сериозно обществено обсъждане, да бъдат изработени всички учебни пособия по предмета „Добродетели“, за да може той да бъде въведен през учебната 2027/2028 г.

Всички учебни пособия по предмета „Религия“ са готови и те са приети, но по предмета „Добродетели“ не са готови, те тепърва трябва да се разработват. Той акцентира върху нуждата от сериозно обществено обсъждане и дебат, както и обсъждане с родителски организации. Ще работим така, че да има консенсус в обществото, каза премиерът.

Преди седмица премиерът се срещна с патриарх Даниил. На нея бяха обсъдени и въпросите, свързани с въвеждането на учебен предмет „Добродетели и религия“ в образователната програма с необходимостта от подготовка на достатъчно преподаватели и със съдържанието на учебния материал.