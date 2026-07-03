Цената на петрола се покачва, но все повече доставки преминават през Ормузкия проток*

Цената на петрола се покачва леко при слаба търговия, тъй като потокът от доставки през Ормузкия проток продължава да се увеличава, което засилва краткосрочното предлагане, докато преговорите между САЩ и Иран продължават, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,95% до 72,48 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,82% до 69,25 долара за барел.

На този фон износът на саудитски суров петрол се е възстановил до 90% от нивото отпреди войната в Иран, тъй като все повече танкери на кралството преминават през стратегическия воден път.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за CNBC, че САЩ продължават преговорите с Иран, който според него „се е съгласил с почти всичко, което ни е необходимо“. Според The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с разговорите, дипломати са предложили да бъдат размразени милиарди долари от ирански активи, държани в чужбина, ако Техеран се откаже от претенциите си върху Ормузкия проток и от събирането на такси за преминаване. Ислямската република обаче засега отказва да направи подобна отстъпка.

През тази седмица цената на Брента остава почти без промяна, след като изтри цялото си поскъпване, натрупано по време на конфликта. Причината са положителните разговори в Катар между Вашингтон и Техеран, насочени към превръщането на временното 60-дневно примирие в трайно мирно споразумение.

Доставките през Ормузкия проток, който свързва производителите от Персийския залив със световните пазари, постепенно се възстановяват. Възстановяването на саудитския износ наподобява това на Обединените арабски емирства (ОАЕ), докато значителни количества ирански петрол продължават да се натрупват на борда на танкери в открито море.

„Фундаменталните фактори бързо си възвръщат влиянието, тъй като нарушенията в Ормузкия проток отслабват, а корабният трафик се нормализира“, посочват в анализ експертите на Citigroup Inc. Според тях инвеститорите трябва да използват евентуални летни поскъпвания, за да продават, като прогнозата им е Брентът да поевтинее до 60-65 долара за барел към края на годината.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че процесът на преговори между САЩ и Иран остава несигурен, а споровете около управлението на Ормузкия проток и таксите за транзит все още не са решени.

Сред основните препятствия пред постигането на трайно споразумение остават иранската ядрена програма и необходимостта от прекратяване на бойните действия в Ливан. Според източници, запознати със ситуацията, някои европейски държави вече смятат, че въвеждането на такси за преминаване през Ормузкия проток е неизбежно и корабите ще трябва да заплащат такива както на Иран, така и на Оман.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.