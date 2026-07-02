Как Русия и Китай саботират подводните кабели под прикритието на морското право

Паралелен морски флот, наричан „сенчест флот“ и „флот призрак“, прекъсва подводни кабели с пълна безнаказаност и нанася все по-сериозни щети на световната морска търговия и на трансграничния обмен на данни, тъй като Русия и Китай използват остарели петролни танкери и товарни кораби, за да заобикалят наложените им международни санкции, пише американското издание Forbes.

За да се предотврати откриването и проследяването на тези плавателни съдове, се прилагат разнообразни тактики, като техните оперативни методи включват умишлено изключване или предизвикване на неизправности в Автоматичната идентификационна система (AIS), генериране на фалшиви координати за местоположение, претоварване на стоки от кораб на кораб в открито море, както и използване на удобни флагове и честа подмяна на флага и наименованието на съда, като подобни кораби са заподозрени за няколко неотдавнашни инцидента, свързани с прекъсването на подводни комуникационни кабели в Балтийско море и в района на Тайван.

През октомври 2023 г. регистрираният в Хонконг кораб Newnew Polar Bear, собственост на китайска компания, нанесе повреди на газопровода Balticconnector и на близките телекомуникационни кабели, непосредствено преди да акостира в руско пристанище, а официален Пекин аргументира инцидента с лошите метеорологични условия и възникнала буря.

По-късно, през ноември 2024 г., плаващият под китайски флаг кораб за насипни товари Yi Peng 3 прекъсна два подводни кабела в акваторията на Балтийско море, като според наличната информация неговият руски капитан е действал въз основа на разузнавателни данни от Москва, получени след проведена проучвателна мисия от корвета, управлявана от руски екипаж.

Друг сходен случай е регистриран в началото на 2025 година, когато плаващият под флага на Белиз, но управляван от Русия кораб „Василий Шукшин“, е бил позициониран в непосредствена близост до Тайван за период от около четири седмици, като в същия отрязък от време плавателният съд „Шунсин-39“ – плаващ под камерунски флаг и с китайски екипаж на борда – прекъсна подводен кабел край бреговете на Тайван, а по време на своята мисия корабът е използвал до шест различни AIS идентификатора и две отделни наименования.

Наскоро френските власти конфискуваха най-малко пет кораба от паралелния флот на Русия, но съдебните производства срещу тях са възпрепятствани от съществуващите вратички в законодателството.

Морското право като предпоставка за нарушения

Както се посочва в анализа на Forbes, Русия и Китай целенасочено експлоатират празнотите в международното право, за да неутрализират опитите на правовите държави да спрат дейността на този незаконен флот, като основното предизвикателство произтича от географското разминаване между мястото на извършване на нарушенията и локацията на компетентния орган, който има правомощия да наложи санкции, а това от своя страна лишава потърпевшите страни и собствениците на кабелни мрежи от ефективни инструменти за разследване и наказателно преследване.

Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS) предоставя на държавите юрисдикция единствено за защита на подводните кабели, разположени в рамките на техните териториални води, но извън тези граници правото за наказателно преследване на актове на саботаж или прерязване на кабели принадлежи изключително на държавата, под чийто флаг плава съответният съд.

Ролята на Организацията на обединените нации

При тези обстоятелства възниква въпросът дали може да се разчита на намеса от страна на ООН за прекратяване на тези диверсионни актове, но анализаторите са скептични, тъй като механизмите на световната организация са структурно неспособни да се справят с тази заплаха поради правото на вето, с което Русия и Китай разполагат в Съвета за сигурност, а освен това правната рамка, уреждаща статута на подводните кабели, се усложнява допълнително от широкото участие на частния сектор.

Голяма част от стратегическите подводни кабели са собственост на технологични гиганти и доставчици на съдържание като Google и Meta, но международното право остава неясно по отношение на техния дял от отговорност при възникване на щети, както и относно ангажиментите на техните правителства за защита на тази инфраструктура от злонамерени действия.

За да противодействат на тези хибридни маневри, държавите, зачитащи международния правов ред, разполагат с ограничен, но приложим инструментариум, който включва разработването на общи правни рамки с цел по-бърза и адекватна реакция при провокации от страна на флотовете в сянка, тъй като системната подмяна на флага или името на даден кораб дава легитимно основание той да бъде класифициран като плавателен съд без гражданство, което автоматично разрешава неговото задържане и конфискация.

Друга важна стъпка е засилването на мониторинга чрез по-тясно сътрудничество между държавните институции и частния сектор, като чрез обединяване на данни от сателитни изображения и масиви от информация за морското пространство скритото корабоплаване може да бъде ефективно проследявано. Подобни мерки биха помогнали за прецизното остойностяване на щетите и загубите, както и за създаването на публичен регистър на компрометираните кораби, което би дало възможност на частните компании, гражданското общество или отделни изследователи публично да изобличават нарушителите и държавите, които стоят зад техните действия.

(БГНЕС)