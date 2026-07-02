Dow Jones постигна нов рекорд, а акциите на Tesla натиснаха Nasdaq

Американските индекси затвориха разнопосочно в четвъртък заради спада при акциите на Tesla и производителите на чипове и по-слабите от очакваното данни за новоразкритите работни места в САЩ през юни. Статистиката намали очакванията за повишаване на лихвите на Федералния резерв, тъй като се приема, че американската икономика може би се забавя.

Във вторник пазарите отчетоха най-добрия си тримесечен ръст от шест години, припомня Ройтерс.

В края на сесията бенчмаркът S&P 500 изтри 0,1% до 7478,66 пункта, а индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average нарасна с 1,1% до рекордните 52 899,24 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq се понижи с 0,8% до 25 832,67 пункта.

В петък щатските борси няма да работят заради почивните дни около Деня на независимостта на САЩ. За седмицата S&P добавя 1,7%, Nasdaq се повишава с 2,1%, а Dow – с 2%.

Икономическият календар на САЩ привлече вниманието на инвеститорите тази седмица, тъй като редица показатели за пазара на труда повлияха на перспективите пред паричната политика. Публикуваната във вторник статистика показва, че свободните работни места в САЩ през май се увеличават до двугодишен връх.

В сряда бяха публикувани данни на Challenger, Gray и Christmas, които показват охлаждане на съкращенията в САЩ през юни, но индексът на ADP за частната заетост за същия месец отчете понижение.

Календарът достигна кулминацията си с дългоочаквания доклад за заетостта, публикуван в четвъртък. Според Бюрото по трудова статистика в САЩ през юни са разкрити само 57 хил. нови работни места извън селското стопанство спрямо консенсусна прогноза за 114 хил. През май, за сравнение, разкритите нови работни места в САЩ са 129 хил.

Заетостта се повишава в професионалните и бизнес услугите, социалното подпомагане и здравеопазването, докато работните места намаляват в развлекателния и хотелиерския сектор. Нивото на безработица се понижава до 4,2% през юни, след като се задържа на ниво от 4,3% през последните три месеца.

Статистиката показва, че пазарът на труда в САЩ е устойчив, което има последствия за Федералния резерв. Миналия месец централната банка посочи, че при стабилен пазар на труда е фокусирана до голяма степен върху намаляването на инфлацията. Гуверньорът Кевин Уорш отбеляза на форума на ЕЦБ в Португалия, че инфлационните рискове са намалели.

Ценовият натиск през последните няколко месеца се засили, тъй като цените на петрола се повишиха заради войната срещу Иран. Референтните цени на суровия петрол бързо се понижиха от средата на юни, след като Вашингтон и Техеран подписаха временно мирно споразумение, което отвори отново критичния за доставките на петрол от Персийския залив Ормузки проток.

Търговците бяха увеличили очакванията си за повишаване на лихвените проценти в разгара на петролния шок. С отслабването на инфлационния натиск и устойчивия пазар на труда Федералният резерв получава възможност да задържи лихвените проценти и да не затяга още паричната си политика.

Активите, чувствителни към лихвените проценти, също реагираха съответно, като щатският долар понижи обменния си курс. Намаля и доходността по краткосрочните държавни облигации на САЩ.

Вниманието на инвеститорите е насочено и към производителите на чипове. След като отбеляза най-доброто си тримесечие досега във вторник с огромен ръст от 87,8%, индексът Philadelphia Semiconductor – ключов барометър за акциите на компаниите за полупроводници, се срина с повече от 11% в сряда и четвъртък.

Чиповете стоят зад по-широкото рали на пазара тази година и постигнатите рекордни нива на индексите на Уолстрийт. Въпреки това, към края на юни пазарите си поеха глътка въздух, тъй като инвеститорите поставят под въпрос многомилиардните инвестиции в сектора на изкуствения интелект и възможностите да се изплатят.

Спадът на акциите на компаниите за чипове натежа върху американските акции в сряда, след като стана ясно, че компанията майка на Facebook, Meta Platforms, потенциално продава излишния си изчислителен капацитет на външни фирми.

Meta и нейните големи технологични конкуренти може би започват по-сериозно да се опитват да монетизират бързо своята инфраструктура за изкуствен интелект и да ограничат огромните капиталови разходи. Тази тенденция може да „предизвика по-бурен обрат“ на пазарите, според анализатори.

Поевтиняването на акциите на Tesla също се отразява на технологичния сектор, въпреки че компанията отчете рекордни тримесечни доставки на автомобили, надминали дори най-оптимистичните индивидуални прогнози на Goldman Sachs и Barclays.

„Пазарът реагира негативно на добрите данни за продажбите на Tesla. Цените на горивата се нормализираха, което за Tesla означава по-малко търсене в бъдеще. Те произвеждат само три модела, като единият е Cybertruck, който не се продава“, коментира Рос Гърбър, президент и главен изпълнителен директор на Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management.

Financial Times съобщи, че разработчикът на ChatGPT – OpenAI, е предложил да даде на правителството на САЩ 5% дял в компанията. Стартъпът за изкуствен интелект миналия месец конфиденциално подаде заявление за първично публично предлагане.