Литва ще отмени забраната за ядрени оръжия

Президентът на Литва Гитанас Науседа обяви в четвъртък, че сред партийните лидери има „практически единодушна“ подкрепа за отмяна на забраната на страната за ядрени оръжия.

„Мненията са практически единодушни. Почти всички лидери на парламентарни фракции изразиха мнение, че член 137 е остарял и не просто трябва да бъде изменен, а премахнат“, коментура Науседа пред репортери. Той визира раздела от конституцията на Литва, който забранява ядрените оръжия и чуждестранните военни бази, пише Politico.

След среща с лидерите на парламентарните фракции Науседа посочи, че законодателният орган скоро ще стартира процедура за промяна на текстовете.

Вилнюс, твърд съюзник на Украйна, и преди е проявявал интерес към приемането на американски ядрени оръжия, за да възпира Русия.

Литва се присъедини към НАТО през 2004 г. Според Науседа парламентарните лидери на страната не искат страната да е в „сива зона“ във военния съюз като една от малкото страни, които продължават да забраняват ядрените оръжия.

Финландия отмени своята забрана през юни.

„Днес, 35 години по-късно, ситуацията е различна. Ние имаме правото, задължението и желанието да бъдем пълноправни и равноправни членове на НАТО. Основното средство за възпиране е ядреното възпиране“, посочва Юозас Олекас, председателят на парламента на Литва.

Financial Times съобщи преди това, че САЩ са обсъждали разполагането на ядрени бойни глави в страни от източния фланг на НАТО. Американските ядрени оръжия в момента се съхраняват във военни бази във Великобритания, Германия, Италия, Турция, Белгия и Нидерландия.