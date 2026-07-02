САЩ прокарват идея за НАТО на две скорости

САЩ предлагат идеята за предоставяне на политически и икономически облаги на съюзниците от НАТО, които харчат повече за отбрана. Това повдига перспективата за съюз на две скорости точно преди лидерите да се съберат на годишната среща на върха на алианса, пише Bloomberg.

„Вярваме, че тези, които правят повече, трябва да получат ползи от това да правят повече – повече време с лидерите, приоритет при придобиването и снабдяването с оръжия“, коментира американският посланик в НАТО Матю Уитакър пред репортери преди срещата следващата седмица в Анкара, Турция.

Идеята е заради с продължаващото напрежение в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху европейските съюзници да поемат по-голяма част от финансовата тежест на военния алианс. Европейските лидери са като цяло възприемчиви, но са обезпокоени от това, че Тръмп иска да прекрати ангажиментите на САЩ към сигурността към континента, преди те да са укрепили собствените си армии.

Уитакър посочва Полша, Германия, скандинавските и балтийските страни като такива с високи разходи за отбрана, но казва, че общата оценка за превъоръжаване на Европа е „непълна“. Той добавя, че САЩ могат да обмислят мерки срещу страните, които не постигат целта на алианса за разходи - да заделят 5% от икономическия си продукт за мерки, свързани с отбраната, до 2035 г. Уитакър не коментира подробности за тези евентуални мерки.

Уитакър казва, че европейците трябва да направят отбранителната си индустрия по-ефективна и да увеличат производството на търсено оборудване, като системи за противовъздушна отбрана, за прецизни удари с дълбока дълбочина и безпилотни системи.

През последните месеци САЩ отправиха противоречиви послания за изтегляне на войски и ресурси от Европа. Вашингтон обяви, че ще изтегли 5000 войници и ще намали военните активи, които би предоставил в случай на криза.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет също обяви шестмесечен преглед на американските сили, които в момента се намират в Европа. Това повишава залозите за още съкращения.

Като част от този преглед Уитакър казва, че САЩ ще обсъдят правата си да прелитат и използват европейски военни бази. Този въпрос предизвика напрежение по време на войната с Иран, тъй като някои страни отказаха на САЩ достъп до местни бази.