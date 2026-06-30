Турция: НАТО се приспособява към обстановката в областта на сигурността

НАТО се приспособява към променящата се обстановка в областта на сигурността и САЩ не се стремят да напуснат алианса, заяви турският министър на отбраната Яшар Гюлер в интервю за Ройтерс преди срещата на върха на НАТО следващата седмица.

Турция ще приеме 32 лидери на страните членки на НАТО, както и официални представители от Персийския залив и Азиатско-Тихоокеанския регион на срещата на върха на 7 и 8 юли, като надеждите са тя да подчертае единството на алианса и да укрепи възпиращата му сила.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще изтегли страната си от алианса, а Вашингтон изтегли самолети, войски, кораби и оръжия от Европа поради напрежението сред съюзниците относно споделянето на бремето, разходите за отбрана и оплакванията на САЩ поради нежеланието на съюзниците да участват в повторното отваряне на Ормузкия проток.

В писмени отговори на въпроси Гюлер заяви, че приоритетите за срещата на върха ще бъдат да се покажат нарасналите разходи за отбрана на съюзниците, предприетите стъпки към по-силна трансатлантическа отбранителна индустрия, потвърждаване на единството в рамките на алианса и засилване на подкрепата за Украйна.

„НАТО продължава да бъде ненадмината и основна платформа за евроатлантическа сигурност и отбрана. Оценяваме периода, през който преминаваме, не като криза, а като процес на приспособяване към променящата се обстановка в областта на сигурността“, заяви Гюлер.

Вашингтон „няма намерение да се изтегли“ от НАТО, а иска европейските съюзници и Канада да поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност, подчерта той.

„Очаква се контактите и усилията за създаване на конкретна пътна карта за укрепване на европейския стълб да се засилят по време на срещата на върха“, каза Гюлер и добави, че макар Анкара да подкрепя по-справедливо споделяне на бремето, нейният приоритет е да запази единството на алианса.

НАТО е подложена на безпрецедентен натиск, като някои европейски съюзници са притеснени, че Вашингтон може да се оттегли изцяло или да работи за запълване на празнотите от намалените американски сили.

Гюлер заяви, че Вашингтон е изиграл централна роля за сигурността и възпиращата сила на блока и че е от стратегическо значение да се запази трансатлантическата връзка.

„Сегашните споразумения на НАТО за споделяне на ядрените оръжия и ролята на САЩ за укрепване на възпиращата сила остават от основно значение за сигурността на алианса“, посочи той.

Европейски инициативи в областта на сигурността

Турция има втората по големина армия в НАТО и през последните години значително намали външната си зависимост в сектора на отбраната, като разви една от водещите отбранителни индустрии в света.

Но тя остана настрани от много европейски инициативи в областта на отбраната поради политически различия.

Гюлер заяви пред Ройтерс, че макар Анкара по принцип да гледа положително на стъпките на Европа за укрепване на отбраната и сигурността, в тези усилия липсва обхватност и затова няма да бъдат напълно ефективни.

„Смятаме, че изключването на толкова важен капацитет (Турция) от инициативите на Европа в областта на отбраната е стратегически неточен подход“, заяви той и добави, че Анкара очаква Европа да възприеме „визионерски подход“ и да приеме сътрудничество с Турция.

Миналата година съюзниците приеха целта разходите за отбрана да достигнат 5% от БВП до 2035 г.

Гюлер заяви, че Турция е ангажирана с тази цел и постепенно повишава разходите си, за да я изпълни, като допълни, че Анкара се стреми да постигне всичките си цели относно капацитета до 2029 г.

Той посочи, че приоритетните области за разходите за отбрана са дроновете, антидрон системите, противовъздушната отбрана и ракетните системи, военноморските проекти, безпилотните системи и киберспособностите и допълни, че интегрираната система за противовъздушна отбрана на Турция „Стоманен купол“ ще бъде завършена „възможно най-скоро“.

Противовъздушната отбрана остава ключов въпрос за Турция, която няма собствена пълномащабна противоракетна отбрана и разчита силно на системите и изтребителите на НАТО.

Гюлер съобщи, че Турция преценява „всички варианти“, за да отговори на нуждите си, включително възможно закупуване на системи Patriot от Вашингтон или френско-италиански системи SAMP-T.

„Основният ни подход по въпроса е ясен – отворени сме за всякакво сътрудничество, което отговаря на нуждите на страната ни в областта на сигурността, то трябва да включва споделяне на технологии и съвместно производство, да е устойчиво и в унисон с духа на алианса“, заяви Гюлер.

„От време навреме се водят технически и политически разговори със съответните страни“, допълни той.