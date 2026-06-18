НАТО ще модернизира ядрените си способности и ще подобрява планирането

НАТО ще модернизира ядрените си способности и ще подобри планирането, съобщават министрите на отбраната на страните от алианса в изявление по темата за ядреното възпиране.

Темата привлича все по-голямо внимание, тъй като САЩ намаляват конвенционалното си военно присъствие в Европа. Европейските съюзници от НАТО вече са се ангажирали да подменят по-голямата част от бойното оборудване, което САЩ изтеглят от разпределението си за алианса, коментира генералният секретар на алианса Марк Рюте в сряда, цитиран от Politico. Предизвикателство представляват единствено стратегическите бомбардировачи.

Съвместният ангажимент е резултат от среща във формат на група за ядрено планиране в Брюксел, на която присъства министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, допълва Bloomberg. Той включва споразумение за „адаптиране“ на ядрената политика и за „инвестиране в ресурсите, способностите и силите, необходими за изпълнение на ядрената мисия на НАТО“, както се посочва в изявлението.

Няколко европейски държави, включително Литва и Финландия, или са започнали дискусии, или са променили законите си, за да могат да приемат ядрени оръжия на своя територия. Финландските законодатели приеха в сряда със 125 гласа "за" срещу 61 гласа "против" да се отмени дългогодишната забрана на страната за ядрени оръжия, пише Politico.

Мярката проправя пътя на Финландия да получава, транспортира и улеснява движението на ядрени оръжия на нейна територия като част от съюзническите отбранителни операции.

Финландия драстично трансформира отбранителната си политика, след като Русия започна войната в Украйна в края на февруари 2022 г. Хелзинки бързо се присъедини към НАТО през 2023 г. предвид 1300-километровата си граница с Русия и опасенията за сигурността. Скандинавската страна обмисля и включване в плановете на френския президент Еманюел Макрон за по-широко европейско ядрено възпиране.

Не се водят разговори за разполагане на американски ядрени способности в повече държави и тези стъпки трябва да се разглеждат като подготовка за евентуална внезапна нужда от транспортиране на оръжия в кризисни ситуации, според източници на агенцията, пожелали анонимност.

НАТО наскоро започна да разкрива повече за ядрената си стратегия. През есента на 2025 г. алиансът започна да комуникира за своите ядрени учения, след като вълна от нахлувания на дронове и кибератаки наруши границите на няколко северноевропейски държави.

Франция държи своите ядрени възможности за възпиране отделно от НАТО, но президентът на страната Еманюел Макрон предлага да започнат преговори за разширяване на ядрения щит на страната към европейските ѝ съюзници.