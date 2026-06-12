NYT: САЩ планират да изтеглят една трета от изтребителите си за НАТО от Европа

САЩ планират да намалят значително броя на самолетите и военните кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, като по този начин ускоряват усилията си да ограничат защитата, която предлагат на европейските си съюзници от осем десетилетия насам, съобщава New York Times, позовавайки се на двама високопоставени европейски източници.

Решението би ограничило способността на НАТО да нанася удари на далечно разстояние и да извършва наблюдение. То е било съобщено на съюзниците в началото на юни в писмен документ, части от който са прегледани от NYT. Европейските представители, информирани за решението, са говорили при условие за анонимност, за да могат да се изказват по-свободно относно чувствителните военни планове.

Планираните съкращения включват:

намаляване на броя на изтребителите F-16 и F-15E от около 150 на 100;

намаляване на броя на самолетите за морско разузнаване от 26 на 15 и премахване на всичките осем самолета цистерни за въздушно презареждане, които преди това бяха на разположение на Европа;

преразпределение на подводница за изстрелване на ракети и самолетоносач заедно с няколко военни кораба и десетки самолети, които се присъединяват към мисиите на самолетоносача;

преразпределение на една от двете групи бомбардировачи, които преди това бяха предназначени за отбраната на Европа.

Пентагонът е отказал да коментира конкретните цифри в документа и се е позовал на изявление на Европейското командване от миналата седмица, в което се говореше общо за намерението да намали ангажиментите си в Европа.

Тези подробности, някои от които бяха оповестени за първи път от германското издание Die Welt, дават най-ясната досега представа за степента, в която администрацията на Тръмп възнамерява да намали ангажимента си към НАТО. Целта на алианса беше предимно да защити американските съюзници в Европа от външни заплахи като Съветския съюз, а европейските ѝ членове все още я възприемат за ключова за способността им да възпират Русия.

Пентагонът все още не е обявил публично графика за изтеглянето, но американски официални лица са посочили, че то ще влезе в сила много скоро – много по-рано, отколкото европейските им колеги са се подготвяли. Рязкото изтегляне на американските сили би засегнало способността на НАТО например да наблюдава руския подводен трафик или да изстрелва ракети „Томахок“ с голям обсег дълбоко в руска територия.

Въпреки че европейците разполагат с подобни възможности за изстрелване на ракети, експертите твърдят, че ракетите действат като по-голям възпиращ фактор за Русия, когато се използват от САЩ, тъй като европейците може да са по-предпазливи при разполагането им.

„Макар че всяко от тези съкращения може да бъде управлявано поотделно, заедно те представляват значителна промяна в позицията и поставят предизвикателства пред готовността на европейското възпиране във всички аспекти“, заяви Джузепе Спатафора от парижкия European Union Institute for Security Studies.

Президентът Тръмп от години се оплаква от тежестта, която САЩ понасят с приноса си към НАТО. Той многократно призоваваше Европа да направи много повече за собствената си отбрана без американска подкрепа и заплашваше, че ще напусне съюза напълно. Но администрацията му се ограничаваше само с единични обявления за сравнително малки съкращения в отделни държави – до юнския документ, в който подробно се описват мащабните съкращения на американската подкрепа за НАТО като цяло.

Намаленията ще бъдат смекчени от факта, че американските войски в Европа все още ще съставляват една от най-големите сили на НАТО на континента. Ефектите от съкращенията също така ще бъдат смекчени от факта, че европейските лидери, виждайки необходимостта да разчитат по-малко на американската подкрепа, вече са в процес на превъоръжаване на своите страни.

За някои европейци конкретният брой на американските ресурси, разположени в Европа, е по-малко важен от въпроса дали Тръмп е готов да ги използва в бойни действия.

Антон Хофрайтер, германски депутат, заяви: „Основният проблем на НАТО е, че докато Тръмп е президент, вече липсва вярата, че САЩ ще дойдат на помощ на европейците в случай на извънредна ситуация.“