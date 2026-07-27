Германия се отдръпва от боеприпасите с новия си проектобюджет в удар за Rheinmetall

Германия планира да намали разходите за боеприпаси през следващата година за сметка на други сектори на отбраната, което потенциално ще увеличи предизвикателствата, пред които е изправена местната Rheinmetall – водещата компания в сектора, съобщава Bloomberg.

Проектобюджетът за 2027 г., който правителството в Берлин все още би могло да измени, показва разходи за боеприпаси от около 9,6 млрд. евро през 2027 г., в сравнение с 11 млрд. евро през 2026 г., според копие, видяно от Bloomberg. Общите разходи за отбрана на Германия се очаква да се увеличат рязко до 2030 г.

Rheinmetall загуби популярност сред инвеститорите и акциите ѝ поевтиняха с над 30% тази година. Дълго признаваният фокус на компанията върху танковете и артилерията означава, че сега тя губи от фирмите, предоставящи технологии за дронове, които се оказаха незаменими във войните в Украйна и Иран.

Проектът на документа, който беше разпространен сред трейдъри и хедж фондове, добавя още един въпрос към инвестиционната стойност на традиционните отбранителни контрагенти, дори на гиганти като Rheinmetall, който струва 49 млрд. евро.

„Предварителното разпределение може да подхрани продължаващия дебат относно пренасочването на германските разходи за отбрана, особено баланса между традиционно оборудване като боеприпаси и области с по-висок приоритет“, посочиха през юли анализатори на Mediobanca.

Кошницата от европейски отбранителни акции на Goldman Sachs е почти без промяна от началото на годината, изоставайки от ръста с 9,6% на индекса Euro Stoxx 600.

Инвеститорите са загрижени, че печалбите в сектора не нарастват достатъчно бързо, за да оправдаят оценките, подсилени от европейските обещания за разходи за отбрана. Преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Rheinmetall имаше пазарна капитализация от 4,2 млрд. евро.

Според проекта за бюджет почти 7,7 млрд. евро ще отидат за разходи за боеприпаси през 2027 г., докато 1,9 млрд. евро ще бъдат разпределени от специален фонд за отбрана.

Числата все още показват увеличение в сравнение с 2025 г., когато страната започна по-значително да инвестира в отбранителните си способности и похарчи общо почти 4 млрд. евро за закупуване на боеприпаси.

Говорителка на германското министерство на отбраната заяви, че не може да коментира отделни бюджетни пера, докато федералният фискален план не бъде завършен. „Закупуването на боеприпаси е и ще остане приоритет“, добави тя.

Рискове, свързани с прогнозите

Rheinmetall, най-големият производител на 155-милиметрови артилерийски снаряди в света, се оказа засегнат от злополучната покупка на корабостроител, който бе придобит заради вероятността да стане водещ изпълнител на сделка за германски военни кораби F126. Но правителството прекрати сделката миналия месец, което доведе до поевтиняването на акциите на Rheinmetall с 19% за един ден.

Компанията заяви на 2 юли, че ще оцени въздействието на анулирането на договора върху прогнозите за цялата година като част от резултатите си за второто тримесечие на 6 август. Говорител на Rheinmetall не е отговорил веднага на искането на Bloomberg за коментар относно проектобюджета.

В допълнение към това, миналата седмица Китай наложи контрол върху износа за 14 европейски компании, включително Rheinmetall, в отговор на санкциите на Европейския съюз.

„В краткосрочен план може да има допълнителни съкращения на насоките за Rheinmetall“, каза Ерве Претр, ръководител на звеното за международни инвестиционни проучвания в Edmond de Rothschild. Силният фокус на компанията върху традиционните боеприпаси и покупката на корабостроителя „изплашиха инвеститорите“, добави той.

Въпреки че понижиха целевите си цени за Rheinmetall, анализаторите стават изключително позитивни за акциите, които имат 23 рейтинга за покупка, четири за задържане и нито един за продажба, според брокери, следени от Bloomberg. Съкращенията във финансирането на боеприпаси от Германия обаче биха могли допълнително да застрашат производствените цели на компанията.

„Дори германското правителство вече не третира танковете и артилерията като приоритет номер 1“, осочва Йенс-Петер Рийк, анализатор в Mbw Research AG, който този месец намали препоръката си за акциите от „купуване“ на „задържане“.