IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

Установени са проблеми по проекта за завод за барут между Rheinmetall и ВМЗ

Правителството ще продължи диалога с Rheinmetall, но проектът е оставен без финансиране

16:53 | 23.07.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Установени са редица проблеми с цялостния механизъм на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси между Rheinmetall и "ВМЗ–Сопот". Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет.

По-рано днес се състоя среща между него, премиерът Румен Радев и представители на ръководството на германския отбранителен концерн.

Пулев обяви, че са установени редица проблеми в цялостния механизъм за осъществяване на инвестицията. Към момента липсва изградена правна структура, няма учредителен договор и не е създадено съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall.

Финансирането на проекта не е било предвидено в държавния бюджет въпреки поетите от предишното правителство ангажименти. Липсват подробни разчети и финансова обосновка.

„Нашите предшественици не само не са осигурили финансиране, но са предвидили директни преговори със строителни компании без провеждането на обществени поръчки“, заяви вицепремиерът.

Проблеми са установени и с избрания терен за реализацията на проекта. Според Пулев площадката не е подходяща за планираната индустриална дейност, тъй като няма необходимото водоснабдяване. „За подобно производство е необходима индустриална площадка с осигурена вода. Оказва се, че на предоставения терен няма вода, а има гора. Става въпрос за земя от горския фонд“, каза министърът.

Въпреки установените недостатъци правителството има политическа воля да продължи работата по проекта и разговорите с германската компания, увери вицепремиерът. „Ще продължим диалога с Rheinmetall, така че да постигнем общите си цели – модернизация на Българската армия, развитие на местната индустрия и трансфер на технологии“, каза Пулев.

"Целта ни е да подкрепим българската индустрия, да подпомогнем развитието на технологиите и да съдействаме за модернизацията на Българската армия със съвременна техника“, заяви на брифинга изпълнителният директор на звеното за енергетични материали в Rheinmetall Паскал Шрайер.

Свързани статии

От ГЕРБ-СДС изразиха несъгласие с критиките на вицепремиера относно подготовката на проекта между ВМЗ–Сопот и германската компания.

Теменужка Петкова коментира, че по време на управлението на ГЕРБ-СДС германският инвеститор е бил привлечен в България и е било подписано акционерно споразумение при възможно най-добри условия за страната. 

Според Петкова финансирането на инвестицията е било предвидено в проекта на държавния бюджет за 2026 г. Заложени са били 470 млн. евро за създаването на съвместното дружество и още 260 млн. евро за увеличаване на капитала на ВМЗ–Сопот. 

„Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта на премиера Радев и на всички протестиращи. Сега е техен ред да защитят тази инвестиция“, заяви Петкова.

След встъпването в длъжност на новото правителство вицепремиерът Пулев каза, че няма договор и рамково споразумение, а само спогодби с германската компания. Той заяви, че има проблем с терена от техническа гледна точка и е нужна цялостна ревизия на основни параметри на проекта. 

България и водещият германски технологичен концерн Rheinmetall подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси през октомври 2025 г.

Според официалната информация от 2025 г. инвестицията на България в съвместния проект с Rheinmetall във военния завод за барут у нас се очакваше да бъде около 500 млн. евро, като парите да бъдат отпуснати по линия на европейския механизъм SAFE, а общата инвестиция да бъде в размер на близо 1 млрд. евро.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 17:13 | 23.07.26 г.
Rheinmetall отбрана отбранителна индустрия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 1
Slavi.13
преди 1 час
оПулев затова ли назначи бившата депутатка от грОБ за съветничка?! Немците не са като рашките да дават кинти на ръка за несвършена работа. Там пари за рушвети не се предвидени и ... спираме проекта щом няма кеш. Сега новата копринка от гроб ще те съветва какви днъчици да с купите.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още