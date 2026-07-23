Установени са проблеми по проекта за завод за барут между Rheinmetall и ВМЗ

Установени са редица проблеми с цялостния механизъм на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси между Rheinmetall и "ВМЗ–Сопот". Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет.

По-рано днес се състоя среща между него, премиерът Румен Радев и представители на ръководството на германския отбранителен концерн.

Пулев обяви, че са установени редица проблеми в цялостния механизъм за осъществяване на инвестицията. Към момента липсва изградена правна структура, няма учредителен договор и не е създадено съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall.

Финансирането на проекта не е било предвидено в държавния бюджет въпреки поетите от предишното правителство ангажименти. Липсват подробни разчети и финансова обосновка.

„Нашите предшественици не само не са осигурили финансиране, но са предвидили директни преговори със строителни компании без провеждането на обществени поръчки“, заяви вицепремиерът.

Проблеми са установени и с избрания терен за реализацията на проекта. Според Пулев площадката не е подходяща за планираната индустриална дейност, тъй като няма необходимото водоснабдяване. „За подобно производство е необходима индустриална площадка с осигурена вода. Оказва се, че на предоставения терен няма вода, а има гора. Става въпрос за земя от горския фонд“, каза министърът.

Въпреки установените недостатъци правителството има политическа воля да продължи работата по проекта и разговорите с германската компания, увери вицепремиерът. „Ще продължим диалога с Rheinmetall, така че да постигнем общите си цели – модернизация на Българската армия, развитие на местната индустрия и трансфер на технологии“, каза Пулев.

"Целта ни е да подкрепим българската индустрия, да подпомогнем развитието на технологиите и да съдействаме за модернизацията на Българската армия със съвременна техника“, заяви на брифинга изпълнителният директор на звеното за енергетични материали в Rheinmetall Паскал Шрайер.

От ГЕРБ-СДС изразиха несъгласие с критиките на вицепремиера относно подготовката на проекта между ВМЗ–Сопот и германската компания.

Теменужка Петкова коментира, че по време на управлението на ГЕРБ-СДС германският инвеститор е бил привлечен в България и е било подписано акционерно споразумение при възможно най-добри условия за страната.

Според Петкова финансирането на инвестицията е било предвидено в проекта на държавния бюджет за 2026 г. Заложени са били 470 млн. евро за създаването на съвместното дружество и още 260 млн. евро за увеличаване на капитала на ВМЗ–Сопот.

„Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта на премиера Радев и на всички протестиращи. Сега е техен ред да защитят тази инвестиция“, заяви Петкова.

След встъпването в длъжност на новото правителство вицепремиерът Пулев каза, че няма договор и рамково споразумение, а само спогодби с германската компания. Той заяви, че има проблем с терена от техническа гледна точка и е нужна цялостна ревизия на основни параметри на проекта.

България и водещият германски технологичен концерн Rheinmetall подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси през октомври 2025 г.

Според официалната информация от 2025 г. инвестицията на България в съвместния проект с Rheinmetall във военния завод за барут у нас се очакваше да бъде около 500 млн. евро, като парите да бъдат отпуснати по линия на европейския механизъм SAFE, а общата инвестиция да бъде в размер на близо 1 млрд. евро.