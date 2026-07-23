ЕС не е сигурен дали САЩ ще наложат максимум 15% мита на износа на блока

Европейският съюз (ЕС) сигнализира, че не е сигурен дали САЩ възнамеряват да изпълнят ангажимента си да наложат максимум 15% мита върху износа на блока часове преди изтичането на временното мито от 10%, съобщава EurActive.

Олоф Гил, заместник-главен говорител на Европейската комисия (ЕК), коментира пред репортери в четвъртък, че „какъвто и да е окончателният митнически режим“, изпълнителната власт на ЕС очаква САЩ да се придържат към условията на съвместното изявление, договорено от двете страни миналото лято.

Сделката задължава ЕС да намали митата върху промишлени и селскостопански продукти на САЩ в замяна на максимално мито от 15% върху по-голямата част от износа на ЕС за САЩ.

„Имаме ясни политически ангажименти от тях [САЩ], че какъвто и да е окончателният митнически режим, който въведат, ще спазят ангажиментите си съгласно съвместното изявление на ЕС и САЩ“, коментира Гил.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да наложи отново т.нар. „реципрочни“ мита, които бяха отменени от Върховния съд на САЩ през февруари, включително мито от 15% върху по-голямата част от износа на ЕС за САЩ. Временното мито от 10%, въведено от президента на САЩ след съдебното решение, изтича в петък.

Търговският представител на САЩ обаче не е отговорил веднага на искане за коментар.

От Вашингтон в последния месец идват много търговски съобщения. Миналия месец търговският представител предложи 10% мито върху продукти от ЕС, за които се твърди, че се облагодетелстват от принудителен труд. Брюксел сигнализира в понеделник, че е готов да приеме мита, наложени заради принудителен труд, стига налозите да не надвишават 15%.

САЩ провеждат и други разследвания за нелоялни търговски практики, които засягат износителите от блока, включително разследвания на „излишния капацитет“ на ЕС и „постоянното недоплащане“ на Германия за фармацевтични продукти.

Тръмп също обяви в сряда, че генеричните лекарства, които съвместното изявление освобождава от 15-процентното мито, ще бъдат обложени със 100% мито от 2028 г. и 200% мито през 2029 г.

САЩ наложиха и 50% мито върху много канадски стоки тази седмица, като се позоваха на разпоредба в търговския закон от 1930 г., която никога не е била използвана преди.

Гил омаловажава вероятността САЩ да отвърнат на решението на Брюксел в четвъртък да глоби Google с 890 млн. евро за участие в антиконкурентни практики. Технологичните правила на блока многократно са били критикувани от Тръмп и други американски представители.

Попитан за глобата на Google, говорител на мисията на САЩ в ЕС е насочил Euractiv към Министерството на правосъдието на САЩ, което не е отговорило веднага на искане за коментар.