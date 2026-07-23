Dow се срива с 600 пункта, след като сортът Брент премина нивото от 100 долара*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва със спадове, докато цените на петрола се повишават рязко на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток. Междувременно инвеститорите анализират тримесечните резултати на две от най-големите компании в света, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average губи 604 пункта, или 1,2%. С толкова спада и широкият пазарен показател S&P 500, а технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава с 1,8%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с около 6%, преминавайки границата от 100 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с близо 5% до малко над 90 долара за барел.

Напрежението на петролния пазар се повиши след твърденията на подкрепяните от Иран бунтовници хути, че са извършили атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Това засили опасенията, че конфликтът в Близкия изток може да се разрасне.

Цените на петрола се повишиха и след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира иранска инфраструктура.

„От този момент нататък, всеки път когато Ислямската република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток - независимо дали с ракета, снаряд, дрон или каквото и да е друго устройство или оръжие - САЩ ще бомбардират и унищожат един мост или електроцентрала, включително такива, които се намират близо до или в столицата Техеран“, написа държавният глава в публикация в социалната мрежа Truth Social.

На този фон акциите на Alphabet поевтиняват с повече от 5%, след като компанията майка на Google повиши прогнозата си за капиталовите разходи през 2026 г. до 205 млрд. долара, демонстрирайки силното търсене на технологии, свързани с изкуствения интелект (AI).

Книжата на Tesla поевтиняват с близо 10%, след като производителят на електромобили отчете значително по-слаби от очакваното финансови резултати за второто тримесечие. Оперативните разходи на компанията също така са нараснали по-бързо от приходите през периода.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,701%, а тази по 30-годишните - до 5,174%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,28% до 101,411 пункта.

Златото поевтинява с 2,17 на сто и се търгува на цена от 4062 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.