Ангажиментите на Alphabet за бъдещи разходи растат до 811 млрд. долара

Google, част от групата Alphabet Inc., отчита договорени бъдещи разходи в размер на 811 млрд. долара в края на юни, което е с близо 500 млрд. долара повече спрямо размера преди три месеца, съобщава Bloomberg.

Задълженията, оповестени отделно от бюджета за капиталови разходи на Alphabet, представляват покупки, за които компанията вече е поела ангажимент по силата на споразумения за доставка и отворени поръчки за покупка. Приблизително 200,7 млрд. долара от общата сума са краткосрочни ангажименти, разкрива Google.

Ангажиментите обхващат различни сфери - от чипове и центрове за данни до електричество, инвентар и лицензи за съдържание. Рязкото увеличение на разходите подчертава колко бързо Alphabet отделя ресурси, докато разширява инфраструктурата, която захранва бизнеса ѝ с изкуствен интелект.

Разкритието предлага още един поглед към изключителния мащаб на изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект. Alphabet заяви в сряда, че очаква да похарчи около 195-205 млрд. долара за капиталови разходи само тази година, докато се конкурира с компании като Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc. за разширяване на капацитета за изчисления с изкуствен интелект.

По-рано компанията майка отчете най-силния тримесечен ръст в историята на подразделението си за облачни изчисления, въпреки че се сблъска с критики от страна на инвеститорите, след като опасенията относно продължаващите закъснения при флагманския ѝ модел с изкуствен интелект се засилиха заради увеличението с 15 млрд. долара на капиталовите разходи за 2026 г.

Приходите на Google Cloud са се повишили с 82% до 24,8 млрд. долара през тримесечието, приключило през юни, благодарение на силното търсене от страна на компании по целия свят, които имат голяма нужда от изкуствен интелект.

Приходите от реклама възлизат на 81,6 млрд. долара в сравнение с прогнозите за 81,1 млрд. долара. Общите приходи за тримесечието са на стойност 119,8 млрд. долара, като надминават консенсусната прогноза от 116,9 млрд. долара.

Коригираната печалба на акция от 2,85 долара обаче остава малко под прогнозите на Wall Street за 2,89 долара. Освен това компанията отчете отрицателен свободен паричен поток за първи път в историята си.