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Google загуби съдебната битка с ЕС за глоба от 4,1 млрд. евро заради Android

Компанията обжалва глоба, наложена от Брюксел, през 2018 година заради натиск към производители да инсталират приложения

11:45 | 02.07.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Съдът на ЕС потвърди глобата, наложена от Европейската комисия (ЕК) на Google заради господстващо положение на Android, съобщава Bloomberg. Размерът на санкцията е 4,1 млрд. евро. Тя беше наложена през 2018 г., но компанията обжалва и поведе съдебна битка с Брюксел. Тогава от компанията написаха в своя блог, че не смятат, че ограничават конкуренцията, а напротив - дават по-голям избор. В същото време решиха и да променят практиките си и да позволят и други, неразработени от тях приложения за устройствата под Android, продавани само в Европа.

Сега съдът призна задължителното обвързване на приложения, каквито е изисквал Google от производители на мобилни устройства, както и ексклузивните споразумения, за незаконни практики за пазарна доминация.

През 2018 г. Брюксел наложи огромната глоба и мотивира решението си с данни за натиск от страна на компанията към производители за инсталиране само на търсачката на компанията и браузъра Chrome, за да получат лиценз за магазина за приложения Google Play. По този начин Google и нейната компания майка Alphabet ефективно спират конкуренцията, отбелязаха от комисията.

Съдебното решение е голяма победа за Европейската комисия по отношение на регулациите на дигиталния пазар, пише още Bloomberg. Проверката за нарушаване на принципите за свободната конкуренция започна още през 2015 г.

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Последна актуализация: 11:46 | 02.07.26 г.
Google Android съдебно решение глоба
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Коментари

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1
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toto 2
преди 48 минути
Нещо да се е променило от тогава или да понапълним МАлко касичката
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