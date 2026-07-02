Google загуби съдебната битка с ЕС за глоба от 4,1 млрд. евро заради Android

Съдът на ЕС потвърди глобата, наложена от Европейската комисия (ЕК) на Google заради господстващо положение на Android, съобщава Bloomberg. Размерът на санкцията е 4,1 млрд. евро. Тя беше наложена през 2018 г., но компанията обжалва и поведе съдебна битка с Брюксел. Тогава от компанията написаха в своя блог, че не смятат, че ограничават конкуренцията, а напротив - дават по-голям избор. В същото време решиха и да променят практиките си и да позволят и други, неразработени от тях приложения за устройствата под Android, продавани само в Европа.

Сега съдът призна задължителното обвързване на приложения, каквито е изисквал Google от производители на мобилни устройства, както и ексклузивните споразумения, за незаконни практики за пазарна доминация.

През 2018 г. Брюксел наложи огромната глоба и мотивира решението си с данни за натиск от страна на компанията към производители за инсталиране само на търсачката на компанията и браузъра Chrome, за да получат лиценз за магазина за приложения Google Play. По този начин Google и нейната компания майка Alphabet ефективно спират конкуренцията, отбелязаха от комисията.

Съдебното решение е голяма победа за Европейската комисия по отношение на регулациите на дигиталния пазар, пише още Bloomberg. Проверката за нарушаване на принципите за свободната конкуренция започна още през 2015 г.