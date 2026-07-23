Европейските борси отчетоха спадове на фона на решението на ЕЦБ да запази лихвите непроменени

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията със спадове, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) остави основните лихвени проценти непроменени, както се очакваше, но предупреди, че пълното инфлационно въздействие на скорошните енергийни шокове все още не се е проявило.

Общоевропейският бенчмарк STOXX 600 се понижи с 1,18% до 639,27 пункта.

Германският измерител DAX записа спад от 1,56 на сто до 24 763,12 пункта.

Френският показател CAC изтри 1,64% от стойността си, смъквайки се до равнище от 8299,09 пункта.

Британският индекс FTSE регистрира понижение от 0,73% до 10 639,17 пункта.

„Перспективите за цените на енергоносителите, макар и силно променливи, към момента са близки до базовия сценарий в макроикономическите прогнози на експертите на Евросистемата от юни и остават значително над нивата, регистрирани преди конфликта в Близкия изток. Несигурността остава висока, а пълното въздействие на енергийния шок върху инфлацията все още не се е проявило. Поради това Управителният съвет внимателно следи силата и продължителността на шока, както и неговите косвени ефекти и вторични инфлационни въздействия“, се посочва в изявление на ЕЦБ след заседанието.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 23 юли.

Базираната във Франкфурт финансова институция повиши лихвите през юни и даде сигнал, че предстоят нови мерки по затягане на паричната политика. Поредица от благоприятни данни за инфлацията, ръста на заплатите, икономическата активност и инфлационните очаквания през последните седмици обаче направиха незабавното последващо повишение по-малко наложително и редица представители на банката призоваха за търпение.

Анализатори от Capital Economics подчертаха, че макар ЕЦБ да е запазила неутрална позиция, вероятността от по-нататъшно затягане на политиката видимо нараства, ако енергийните пазари останат нестабилни.

Акциите на Nokia поевтиняха с около 5%, въпреки че оперативната печалба на компанията за второто тримесечие надмина очакванията.

В отбранителния сектор цената на книжата на Dassault Aviation напредна с 5,7%, докато акциите на Thales прибавиха малко над 5% към стойността си.

Книжата на UniCredit поевтиняха с 4,8%, въпреки че италианският кредитор отчете по-висока от очакваната печалба и повиши годишната си прогноза.