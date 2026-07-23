Напрежението в Близкия изток и отчетът на Tesla оцветиха в червено щатските индекси

Борсовите индекси на Wall Street се понижиха в края на сесията, тъй като цените на петрола скочиха на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток, докато инвеститорите оценяват финансовите резултати на две от най-големите компании в света, съобщава Bloomberg.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,97% до 51 711,65 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа спад от 1,21% до 7408,3 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете понижение от 2,15 на сто до 25 137,69 пункта.

Цените на петрола оказаха негативен натиск върху акциите, покачвайки се, след като подкрепяната от Техеран йеменска бунтовническа групировка хути пое отговорност за атаки срещу два саудитски танкера в Червено море, което подхрани опасенията относно разширяването на конфликта в Близкия изток. Цените също се повишиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира иранска инфраструктура.

„От този момент нататък, всеки път, когато Ислямска република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, независимо дали с ракета, дрон или друго устройство или оръжие, САЩ ще бомбардират и унищожат ЕДИН МОСТ ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА, включително тези, разположени във или до столицата Техеран“, написа президентът в Truth Social.

По-късно в четвъртък стана ясно, че Тръмп е заявил, че „обмисля мащабна атака“ срещу Иран.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 23 юли.

Търговията с акции беше помрачена и от решението на Alphabet, компанията майка на Google, да повиши прогнозата си за капиталовите разходи за 2026 г. до 195-205 млрд. долара, подчертавайки силното търсене на изкуствен интелект. Междувременно инвеститорите гледат по-предпазливо на разходите Big Tech, свързани с усилията за развитие на изкуствен интелект.

Акциите на Tesla поевтиняха с 14%, след като производителят на електрически превозни средства отчете спад на печалбата за второто тримесечие. Оперативните разходи на компанията също растат по-бързо от приходите през периода.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,697% и 5,166 на сто.

Доларовият индекс записа ръст от 0,31% до 101,443 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с малко над 6% до 99,80 долара за барел. Тази на американския лек петрол WTI нарасна с 5,44% до 91,55 долара за барел.

Златото поевтиня с 2,4 на сто до 4051 долара за тройунция.