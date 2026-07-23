Целта на Alphabet за разходи за 205 млрд. долара подхрани опасенията около AI манията

Alphabet отчете в срядах най-силния тримесечен ръст в историята на подразделението си за облачни изчисления, но се сблъска с критики от страна на инвеститорите, след като опасенията относно продължаващите закъснения при флагманския ѝ модел с изкуствен интелект се засилиха заради увеличението с 15 млрд. долара на капиталовите разходи за 2026 г., съобщава Ройтерс.

Гигантът в областта на онлайн търсачките вече очаква капиталовите разходи да достигнат между 195 млрд. и 205 млрд. долара, заяви финансовият директор на компанията Анато Ашкенази по време на разговор с анализатори. През миналото тримесечие компанията обяви, че планира да похарчи между 180 млрд. и 190 млрд. долара през тази година.

Акциите на компанията поевтиняха с около 3% в удължената търговия.

„През последните три години значително увеличихме капацитета си. Търсенето все още надхвърля тези инвестиции“, заяви Ашкенази, обосновавайки плановете за увеличаване на разходите. Тя добави, че по-бързото от очакваното предоставяне на капацитет е допринесло за това увеличение.

Приходите на Google Cloud са се повишили с 82% до 24,8 млрд. долара през тримесечието, приключило през юни, благодарение на силното търсене от страна на компании по целия свят, които имат голяма нужда от изкуствен интелект. Според данни, събрани от LSEG, анализаторите очакваха средно увеличение от 64%.

Приходите от реклама възлизат на 81,6 млрд. долара в сравнение с прогнозите за 81,1 млрд. долара. Общите приходи за тримесечието са на стойност 119,8 млрд. долара, като надминават консенсусната прогноза от 116,9 млрд. долара.

Коригираната печалба на акция от 2,85 долара обаче остава малко под прогнозите на Wall Street за 2,89 долара. Освен това компанията отчете отрицателен свободен паричен поток за първи път в историята си.

„След тримесечие с отрицателен паричен поток новото увеличение на капиталовите разходи не се приема добре за Alphabet“, заяви Томас Монтейро, старши анализатор в Investing.com. „Най-надеждните източници на парични потоци на пазара сега харчат повече, отколкото печелят. Докато приходите продължават да нарастват, инвеститорите ще го толерират. Но капиталът отново има реална цена, а маржът за грешки се свива с всяко тримесечие", добавя той.

Несигурността около модела ограничава печалбите от облачните услуги

Макар Google Cloud да превърна Alphabet в голям бенефициент от AI бума, собствените усилия на компанията в тази област загубиха част от инерцията си тази година, след като тя отложи юнското пускане на следващия си флагмански модел – Gemini 3.5 Pro.

Това остави Google на заден план на пазара на AI инструменти за програмиране и подхрани опасенията на Wall Street, особено след като Anthropic и OpenAI последователно пускат ⁠ъпгрейди, насочени към корпоративния сектор, а китайските модели с отворен код също набират силна популярност.

По време на сесията с въпроси и отговори при разговора за финансовите резултати много анализатори настояха главният изпълнителен директор Сундар Пичай да даде яснота дали Google ще може да се справи с конкурентите в разработката на модели.

„Има много аспекти, в които все още сме на начален етап. Има области, в които признаваме, че трябва да се подобрим; програмирането и агентното програмиране са пример за това“, заяви Пичай по време на разговора.

Пичай посочи, че макар че Google продължава да тества Gemini 3.5 Pro, компанията е започнала и обучението на Gemini 4 и „отделя значителна част от изчислителните си ресурси и усилия в тази посока“, за да остане конкурентоспособна.

„Ние сме както силно ангажирани, така и много уверени, че ще бъдем на челно място за следващото поколение“, каза той.

Междувременно Google започна да отчита приходи от директни продажби на своите TPU чипове, които се конкурират с GPU чиповете на Nvidia, за първи път през второто тримесечие, въпреки че по-голямата част от приходите от бизнес споразумения ще бъдат реализирани през следващата година, каза Ашкенази.

Като третият по големина доставчик на облачни услуги след Amazon Web Services и Microsoft, Google отбеляза скок в търсенето, тъй като компаниите се надпреварват да си осигурят необходимия облачен капацитет за разработване, обучение и изпълнение на AI модели. Това ѝ помогна да сключи големи сделки с фирми, включително Anthropic.

Очаква се големите технологични компании да похарчат значително над 700 млрд. долара тази година, предимно за изкуствен интелект, докато Morgan Stanley оцени разходите за следващата година на над 1 трлн. долара.

Ашкенази потвърди по време на разговора, че Alphabet планира още едно значително увеличение на капиталовите разходи през 2027 г.

Акциите на Alphabet са сред най-добре представилите се в групата „Великолепната седморка“ през тази година досега, като отбелязват ръст от над 9% до последното затваряне на пазара. Опасенията обаче относно забавянията при проекта Gemini, напускането на няколко високопоставени мениджъри и регулаторният натиск доведоха до спад на цената на акциите с около 9% от края на април насам.