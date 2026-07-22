Американските индекси приключиха сесията в сряда с минимални понижения, тъй като трейдърите се въздържаха от големи движения преди публикуването на финансовите отчети на няколко ключови компании, сред които Alphabet и Texas Instruments.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average спадна с 0,01% до 52 218,58 пункта, по-широкият бенчмарк S&P 500 изтри 0,14% до 7498,96 пункта, а технологичният индекс Nasdaq се понижи с 0,57% до 25 690,90 пункта.

„Двата най-големи фактора, които движат пазара днес, са публикуването на отчетите и ескалиращият конфликт с Иран“, коментира Питър Туз, президент на Chase Investment Counsel, цитиран от Investing.com.

„Сезонът на отчетите е в разгара си и пазарите реагират по различни начини. До вчера около 10% от компаниите в състава на S&P 500 отчетоха резултатите си и близо 90% от тези компании се представят по-добре от очакваното. Инвеститорите обаче са нащрек, защото първата от големите технологични компании – Alphabet, публикува резултатите си“, добавя Туз.

Търговията с акциите на компаниите от сектора на изкуствения интелект подкрепи Уолстрийт да се отърси от конфликта в Близкия изток и да се върне до рекордни нива. Акциите на компаниите за чипове, един от основните участници в ралито, доведоха до историческа 18-дневна серия от ръстове на индекса Philadelphia Semiconductor през април и рекордно затваряне от 14 634,70 пункта на 22 юни.

Оттогава обаче индикаторът отбеляза рязък спад и миналия петък се установи с повече от 20% под това рекордно затваряне, като навлезе в мечи пазар.

Несигурността около възвръщаемостта на инвестициите в инфраструктурата за изкуствен интелект и нарастващите разходи предизвикват безпокойство у инвеститорите. Дори тримесечните резултати на някои от компаниите не успяват да потушат това безпокойство.

Само компанията майка на Google очаква капиталовите ѝ разходи за 2026 г. да достигнат от 180 до 190 млрд. долара. В бележка стратези от BofA Securities прогнозират, че предвид ускоряващото се търсене на изкуствен интелект, по-високите цени на чиповете памет и неотдавнашния кръг за набиране на средства, компанията може да увеличи диапазона си на капиталови разходи до 190-200 млрд. долара.

Полупроводниковите компании са едни от основните бенефициенти в на ерата на изкуствения интелект. Очаква се печалбите на производителите на чипове и оборудване от S&P 500 да скочат със 133% на годишна база през второто тримесечие, според проучване на LSEG, цитирано от Ройтерс.

Тези компании се очаква да допринесат за приблизително 44% от общите печалби на компаниите от S&P 500, отбелязва Ройтерс.

Акциите на Super Micro Computer поскъпнаха с над 26% - най-силно от компонентите на S&P 500. Производителят на AI сървъри публикува предварителни тримесечни прогнози за брутния марж, които са почти двойно по-високи от историческата норма. Компанията обяви също така, че е получила общо нови поръчки за над 60 млрд. долара.

Nvidia, на която компанията е ключов клиент и производствен партньор, повиши пазарната си оценка с над 3%.

Акциите на Philip Morris поскъпнаха с 4%, след като тютюневата група надмина очакванията за резултатите си благодарение на стабилните продажби, водени от търсенето на бездимни продукти.

Същевременно пазарната оценка на GE Vernova се понижи със 7,5% и компанията беше една от най-губещите от S&P 500, след като не успя да отговори на очакванията за основната си печалба.

Цените на петрола скочиха заради войната в Близкия изток, като за кратко сортът „Брент“ надхвърли 95 долара за барел през деня за първи път от 11 юни. Бенчмаркът затвори с ръст от 2,6% до 93,37 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, независимо дали с ракета, дрон или друго устройство, САЩ ще бомбардират мостове или електроцентрали в страната, вкл. и тези в района на Техеран.

Изявлението предизвика незабавна реакция от иранските власти. Иранската информационна агенция „Тасним“ съобщава, че страната ще атакува регионална инфраструктура и енергийни съоръжения на териториите на съюзниците ѝ в региона в отговор на такива атаки.

Според публикации в различни медии медиаторите продължават опитите си да съживят дипломатическото решение на иранския конфликт. Твърди се, че иранският министър на вътрешните работи Ескандар Момени е посетил пакистански медиатори тази седмица. Според висш ирански представител, цитиран от Ройтерс, Техеран е получил предложение от медиаторите за 10-дневно прекратяване на огъня в опит да се спаси рамковото споразумение за спиране на военните действия, което двете страни подписаха през юни.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира на срещата на върха на ASEAN, която се провежда във Филипините, че Вашингтон остава отворен за дипломация, „стига поетите ангажименти да се спазват“.

Доходността по 30-годишните американски облигации се задържа над 5% за най-дълъг период от началото на финансовата криза насам, което отразява опасенията на инвеститорите относно нарастващия дълг и упоритата инфлация.

Bloomberg съобщава, че 30-годишните облигации се търгуват при доходност от над 5% за 27 дни през 2026 г., включително последните 12 последователни дни, или около 19% от всички сесии. Bloomberg. Това е най-големият брой дни и най-дългият такъв период от 2007 г. насам, когато доходността се е задържала над 5% в продължение на 50 дни.

Зад устойчивото покачване на доходността по дългосрочните облигации стои нарастващата загриженост за влошаващата се фискална картина, точно когато потоп от емисии за финансиране на инфраструктура за изкуствен интелект залива пазара на корпоративен дълг.

От 2007 г. насам пазарът на държавни ценни книжа на САЩ се е увеличил до 31 трлн. долара от 4,5 трлн. долара, а дългът като процент от брутния вътрешен продукт на САЩ се е удвоил, като надхвърля 100%. Годините на прекомерни разходи увеличиха годишните лихвени разходи над 1 трлн. долара.