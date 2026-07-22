Европейските акции достигнаха двуседмичен връх заради скока на цените на петрола

Европейските акции отбелязаха двуседмичен връх, тъй като скокът на цените на петрола подкрепи пазарната оценка на енергийните компании.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 нарасна с 0,58% в сесията в сряда и достигна 646,93 пункта. Стойността на индекса е двуседмичен връх, след като ралито на световните цени на суровия петрол до шестседмичен максимум предизвика засилени покупки на акциите на регионалните енергийни гиганти, пише Investing.com.

В Германия Dax нарасна също с 0,58% до 25 155,42 пункта. Във Великобритания FTSE 100 добави 1,24% до 10 716,97 пункта, а във Франция CAC 40 – с 0,89% до 8437,89 пункта.

Ръстовете се определят основно от повишенията на цените на акциите на основните европейски производители на петрол и газ, като енергийните гиганти Shell, BP и френската TotalEnergies.

Фючърсите на международния бенчмарк „Брент“, които изтичат през септември, поскъпнаха до над 95 долара за барел. Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) добавиха близо 5% до над 88 долара за барел.

Ръстовете са заради продължаващите американски удари по цели в Иран и ответните удари на Техеран по цели в страните от региона на Персийския залив и Червено море. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази песимистична оценка за провеждането на дипломатически разговори. Държавният секретар Марко Рубио добавя, че САЩ все още са ангажирани с дипломацията, но че Техеран е нарушил споразумението за примирие заради нападенията над кораби в Ормузкия проток.

Към напрежението в Персийския залив се добавя още един фактор – обявената в понеделник морска блокада в Червено море от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути.

Що се отнася до икономическите данни, във Великобритания инфлацията през юни се забавя до 2,6%, което засилва очакванията, че централната банка ще получи свобода на действие за парично облекчаване по-късно през годината.

Корпоративните резултати също оказват подкрепа на континенталните индекси. Печалбите на големите банки Banco Santander и UniCredit успокоиха инвеститорите относно устойчивостта на балансите преди решението на Европейската централна банка за лихвените проценти в четвъртък.

Акциите на Santander поскъпнаха с над 2% след публикуването на резултатите на банката.

Трейдърите сега насочват вниманието си към Уолстрийт, където се очаква оповестяването на отчетите на технологичните гиганти Alphabet и Tesla. Резултатите им ще зададат тона за европейските производители на чипове и индустриални доставчици, когато търговията се възобнови утре.

Акциите на Airbus поскъпнаха с близо 6% в сесията, след като компанията обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 5 млрд. евро.

Акциите на Akzo Nobel се покачиха с близо 3% заради финансовия отчет на дружеството.