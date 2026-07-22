Прокурори претърсват централата на Deutsche Bank във Франкфурт заради Postbank

Централата на Deutsche Bank AG във Франкфурт беше претърсена от прокурори във връзка със стари трансакции на дъщерното дружество Postbank, съобщава Bloomberg.

„Според нашата информация, това се отнася до трансакции на Postbank между 2008 и 2010 г.“, разкрива говорител на банката, като добавя, че кредиторът сътрудничи на властите.

Централната и координационна служба за разкриване на икономически и финансови престъпления е провела криминално разследване, във връзка с което са извършени претърсвания във Франкфурт и на други места.

Deutsche Bank придоби Postbank - бившето финансово звено на германската пощенска служба, през 2010 г., но започна да я интегрира едва десетилетие по-късно.

Претърсването е свързано със сделки с дивиденти, известни като Cum-Cum, при които акционерите прехвърлят акции за кратък период от време на инвеститори, базирани извън страната, за да избегнат данък върху дивидента.

Германският вестник Welt съобщи, че директорът по риска на Deutsche Bank Маркус Хромик е в списъка с разследвани служители, без да уточнява как е получена информацията. Хромик работи в Postbank до 2009 г.

Разследването не означава, че ще се стигне до официално обвинение. Съгласно германското законодателство заподозрените се считат за невинни, докато не бъдат признати за виновни от съд.

Независимо от разследването в Дюселдорф, прокурори от Кьолн разследват Deutsche Bank за сделки тип Cum-Cum. Кредиторът заяви по-рано, че спазва регулаторните и законовите изисквания, както и приложимите данъчни закони.