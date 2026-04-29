Deutsche Bank изненада с по-високи приходи и печалба за тримесечието

Водещият германски кредитор Deutsche Bank отчете по-високи от очакваната печалба и приходи през първото тримесечие благодарение на стабилните приходи от търговия и силните резултати от управление на активи и банкиране на дребно, съобщава Bloomberg.

Приходите в частното банкиране, което включва кредитирането на дребно и управление на богатство, се увеличиха с около 5%, а в бизнеса с управление на активи скочиха с 10%. Търговията с инструменти с фиксирана доходност и валути е намаляла с около 1% спрямо предходната година до 2,9 млрд. евро, отразявайки насрещния вятър от по-скъпото евро и отслабването на бизнеса с лихвени проценти.

Април е започнал „конструктивно“ за звеното за търговия, каза главният финансов директор Раджа Акрам пред Bloomberg TV. В края на първото тримесечие търговията с лихвени проценти беше „малко под натиск“, тъй като банките бяха хванати неподготвени от войната на САЩ срещу Иран.

Главният изпълнителен директор Кристиян Зевинг обеща да увеличи доходността и да стимулира изплащанията на средства към инвеститорите в рамките на стратегия, представена в края на миналата година. Deutsche Bank потвърди, че е напът да изпълни целите си за разходи и приходи за тази година. Но войната в Иран е усложнила задачата заради по-скъпите цени на петрола, които заплашват да ограничат икономическия растеж.

Въпреки предизвикателствата Deutsche Bank увеличава прогнозата си за представянето на звеното за инвестиционно банкиране за тази година.

И макар повечето банки от Wall Street да се възползваха от пазарната волатилност през първото тримесечие, войната в Иран все пак се отрази негативно на някои – бизнесът на Goldman Sachs Group с търговия с лихвени проценти понесе удар на фона на нарастващите ставки заради американските и израелски удари. В Европа отслабването на долара ограничи приходите от търговия при обръщането в местна валута.

За разлика от конкурентите, които се възползваха през първото тримесечие от волатилността при цените на суровините и акциите, Deutsche Bank напусна тези бизнеси преди години. По думите на Акрам кредиторът няма намерение да се връща към търговията със суровини. „Не правим стратегията си със завист“, допълни той.

Банката отчете ръст на провизиите за загуби от кредити до 519 млн. долара, или 43 базисни точки.

Банките в еврозоната затегнаха стандартите за корпоративно кредитиране с най-много от поне две години насам в началото на 2026 г. на фона на войната в Иран, което натежа допълнително върху вече съществуващата тенденция. Затягането бе най-отчетливо от третото тримесечие на 2023 г. и „подчертава продължаващата тенденция на кумулативно затягане, която започна в средата на 2025 г.“, посочиха от Европейската централна банка във вторник в своето проучване Bank Lending Survey за първото тримесечие.