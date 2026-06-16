Германия отхвърли офертата на UniCredit за придобиване на Commerzbank

Германия отхвърли офертата за придобиване на Commerzbank AG от UniCredit SpA и заяви, че подкрепя независимостта на местния кредитор, предвид важната му роля за националната икономика.

Приемането на офертата „не беше опция от финансова гледна точка, тъй като не включва подходяща премия“, заяви германското министерство на финансите, цитирано от Bloomberg.

Ведомството управлява дела на страната от над 12% в Commerzbank. Правителството подкрепя независимостта на банката и се противопоставя на „агресивния подход“ на UniCredit, се добавя още в изявлението.

Министерството посочва, че Commerzbank „играе важна роля във финансирането на германската икономика“ и работните места, които тя осигурява, са важни за Франкфурт, където се намира централата ѝ.

„И двете трябва да продължат да бъдат гарантирани и в бъдеще“, категорично е ведомството.

Германия твърдо се противопоставя на сделката, откакто UniCredit обяви, че притежава дял в Commerzbank преди почти две години. Италианският кредитор представи оферта за придобиване през март, която изтича днес, въпреки че е предвидено тя да получи двуседмично удължаване съгласно германските правила за придобивания.

Имплицитната стойност на тази оферта е под пазарната цена на Commerzbank, въпреки че разликата беше скъсена. Пазарната капитализация на Commerzbank достига 39,14 млрд. евро в сравнение с офертата за около 39,06 млрд. евро.

В началото на месеца стана ясно, че офертата на италианската банка за придобиване на своя германски конкурент е приета от достатъчно инвеститори, за да може делът в Commerzbank да надвиши 30%. Към 2 юни са предложени акции, представляващи 7,58% от капитала на германската компания. UniCredit притежава пряк дял от 26,77%, което означава, че допълнителните акции ще увеличат общия дял до 34,35%.

UniCredit заяви, че приключването на сделката ще отнеме месеци, а сетълментът се очаква най-късно през първата половина на 2027 г.

По-голям дял в Commerzbank увеличава шансовете Европейската централна банка да реши, че UniCredit упражнява ефективен контрол върху целевата компания и трябва да я консолидира. Това решение би повишило капиталовите изисквания към италианския кредитор.

Главният изпълнителен директор на италианската банка Андреа Орчел преследва Commerzbank от септември 2024 г. в опит да превърне италианската банка в доминираща сила в Германия. По-рано изпълнителният директор на Commerzbank Бетина Орлоп отхвърли офертата като твърде ниска.