Делът на UniCredit в Commerzbank ще се увеличи до над 34%

Офертата на италианската банка UniCredit за придобиване на Commerzbank на стойност 38,6 млрд. евро е била приета от достатъчно инвеститори, за да може делът в германската банка да надвиши 30%, съобщава Bloomberg.

Според информация, публикувана във вторник, към 2 юни са били предложени акции, представляващи 7,58% от капитала на Commerzbank. UniCredit вече притежава пряк дял от 26,77%, което означава, че допълнителните акции ще увеличат общия дял до 34,35%. Офертата, която е отворена за инвеститори от началото на май, е валидна до 16 юни.

UniCredit няма да придобие собственост върху допълнителните акции, докато офертата не приключи и не получи съответните регулаторни разрешения. UniCredit заяви, че приключването на сделката ще отнеме месеци, а сетълментът се очаква най-късно през първата половина на 2027 г.

Bloomberg съобщи по-рано във вторник, че UniCredit е получила достатъчно акции, за да превиши прага от 30% – значителен успех за главния изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел, който преследва Commerzbank от почти две години. Това му дава все по-голямо влияние и прави все по-трудно Commerzbank да отблъсква опитите му за придобиване въпреки силната подкрепа на германското правителство за местния кредитор.

Поемането показва, че поне някои инвеститори проявяват интерес към предложението за поглъщане, въпреки че имплицитната му стойност е под текущата пазарна цена на Commerzbank.

Италианската банка предлага 0,485 от собствените си акции за всяка една от акциите на Commerzbank, като оценява германската банка на около 35,75 евро за акция въз основа на цената на затваряне на UniCredit в понеделник, което е с около 3% по-ниско от цената на затваряне на Commerzbank. Това се равнява на около 38,6 млрд. евро за банката като цяло.

Книжата на Commerzbank поскъпнаха с 1,5% към 15:30 часа по време на търговията във Франкфурт във вторник, а на UniCredit – с 0,9% в Милано.

По-голям дял в Commerzbank увеличава шансовете Европейската централна банка да реши, че UniCredit упражнява ефективен контрол върху целевата компания и трябва да я консолидира. Това решение би повишило капиталовите изисквания към италианския кредитор.

Орчел преследва Commerzbank от септември 2024 г. в опит да превърне италианската банка в доминираща сила в Германия. Изпълнителният директор на Commerzbank Бетина Орлоп отхвърли офертата като твърде ниска. Германското правителство, което притежава повече от 12% от Commerzbank, също се противопоставя на сделката.