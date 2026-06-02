БНБ внесе в бюджета 281 млн. евро

Българската народна банка (БНБ) извърши превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на България в размер на 281 млн. евро. Преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ и е за сметка на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ за 2025 година, съобщи на сайта си централната банка.

Днес банковият регулатор публикува и Годишен отчет на БНБ за миналата година. Съгласно Закона за БНБ централната банка го представя годишния си отчет пред Народното събрание до 30 април или в следващите месеци на текущата година, след приключване на съответната финансова година и извършване на пълен независим одит.

При изготвянето на бюджета на Банката за 2026 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета на БНБ за 2025 г. Очаква се изпълнението на бюджета по раздел І „Разходи за издръжка на БНБ“ за 2025 г. да бъде на стойност около 174,417 млн. евро, което възлиза на 92,7% от приетия бюджет за годината. Разходите за издръжка на централната банка за тази година са предвидени в размер на 178,497 млн. евро, което е намаление от 5,1% спрямо бюджета за 2025 г. Инвестиционната програма възлиза на 89,991 млн. евро, което представлява увеличение със 173,1% на годишна база.

Промени преди влизането в еврозоната

В Годишния доклад на БНБ, публикуван на интернет страницата централната банка, се посочва, че през миналата година дейността на банковия регулатор, свързана с присъединяване на страната ни към еврозоната и въвеждането на еврото в България. За целта управителят на БНБ Димитър Радев подписа споразумения с Европейската централна банка и други централни банки от Евросистемата/ЕСЦБ, които се отнасят до платежната инфраструктура, евробанкнотите, Валутно-курсовия механизъм II.

Беше приет изцяло нов Закон за Българската народна банка. Промените в него имаха за цел да отразят отправените в докладите за конвергенцията през 2024 г. препоръки относно реда за назначаване на служебно правителство, предвиден с измененията през 2023 г. на Конституцията на България.

След приемането на новия Закон за Българската народна банка в банковия регулатор продължи и работата по изготвяне на предвидените в него наредби, отчитат от независимата институция. Наредба №1 на БНБ от 13 ноември се отнася до формата и съдържанието на баланса на Българската народна банка, Наредба №6 от 9 януари е за предоставяне на спешна подкрепа за осигуряване на ликвидност, Наредба № 8 на БНБ засяга контрола върху качеството на евробанкнотите и евромонетите в наличнопаричното обращение. Наредба №45 на БНБ от 17 април се отнася до установяване и регламентиране на правоотношенията на БНБ с контрагенти по парична политика.

В допълнение, през отчетния период в Българската народна банка бяха приети и нова Наредба №5 за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, както и предвидените в Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити наредба, която да регламентира условията и реда за издаване на лиценз и изисквания към дейността на лицата, обслужващи заеми, както и за предоставяне на информация от купувачите на заеми и кредитните институции, както и наредба за назначаване на регистрирани одитори и външни независими експерти и изискванията към тях.

В доклада на БНБ се посочва, че са изготвени и приети изменения и допълнения в редица наредби, като: – Наредба №3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, в Наредба №16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Промените в Наредба №43 от 28 юли 2022 г. засягат реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове, а Наредба №44 – условията и реда за избор на независими оценители според Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. В Наредба № 8 от 3 май 2016 г. са направени промени за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките.

Организация за смяна на левовете с евро

В доклада се посочва, че централната банка прие през миналата година и всички необходими подзаконови и вътрешни актове във връзка с успешното финализиране на процеса по имплементация и верификация на цялата необходима правна рамка, приложима за БНБ, като част от Евросистемата.

За въвеждането на единната европейска валута в България и съответно присъединяването на БНБ към Евросистемата, през отчетния период беше осигурен аналитичен капацитет и инфраструктура за осъществяването на функциите, свързани с участието на представители на БНБ в определянето и прилагането на национално ниво на паричната политика на еврозоната, както и за извършването на мащабни и сложни логистични и технически дейности за смяна на наличнопаричното обращение и за приспособяване на платежните, информационните, счетоводните и статистическите системи.