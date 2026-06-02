Strategy на Майкъл Сейлър продаде биткойни за първи път от 2022 г.

Седмици след като Майкъл Сейлър намекна за възможността неговата Strategy да започне продажба на биткойни, компанията се е разделила с криптовалута за 2,5 млн. долара. Това бележи символичния край на принципа, който ѝ помогна да се превърне в един от най-големите купувачи на пазара и най-големия корпоративен притежател на криптовалутата, предава Bloomberg.

Продажбата e първата от края на 2022 г., когато производителят на корпоративен софтуер, превърнал се в компания трезор за биткойни, продаде монети за около 11,8 млн. долара, за да получи данъчно облекчение. Сейлър сигнализира за възможността за продажба по време на обсъжданията на тримесечното представяне на компанията миналия месец. Това отбеляза и забележителна промяна след години на уверения към акционерите, че Strategy няма да продава своите активи.

Биткойнът поевтиня под 72 хил. долара за първи път от април, след като продажбата стана ясна в публикувани документи на фирмата. Минути преди 9 ч. българско време цената на монетата е 70 347 долара, което е ценови спад от над 4% за денонощието. Акциите на Strategy поевтиняха с 5,9% в понеделник и с около 60% през последната година.

Промяната е забележителна за компания, която изгради своята идентичност около максималистичния подход към биткойна. Сейлър отдавна твърди, че няма причина за продажба на криптовалутата, което помогна на Strategy да се превърне в един от най-големите и най-постоянни източници на търсене на пазара. По-рано тази година покупките на Strategy надхвърлиха количеството биткойн, произведено от международната мрежа за добив, и представляваха по-голямата част от нетните корпоративни и свързани с борсово търгуваните фондове (ETF) покупки, според анализатори.

„Това определено е провокативно спрямо инвеститорската база на компанията“, каза Брайън Добсън, управляващ директор на Clear Street. „Ръководството вероятно ще формулира по-добре новата си стратегия на капиталовия пазар при следващата си публична изява, която вероятно ще е през следващите седмици“, допълва той.

Въпреки че продажбата за 2,5 млн. долара е незначителна в сравнение с позицията на Strategy в биткойни от приблизително 60 милиарда долара, тя се случва в чувствителен момент за пазара. Биткойнът е подложен на натиск от постоянния отлив на капитал от ETF-ите, отслабващия импулс и намаляващия спекулативен апетит, поевтинявайки с повече от 40% от рекордния си връх. На този фон дори символично отстъпление от позицията на Strategy да не продава монети рискува да допринесе за крехката пазарна психология в момент, когато инвеститорите са все по-фокусирани върху трайността на търсенето.

Фирмата заяви, че бъдещите продажби на биткойни са част от усилията за по-стратегическо трупане на криптовалутата в баланса ѝ. Продажбите биха могли да донесат данъчни облекчения и да улеснят фирмата да придобие нови монети.

Бизнес моделът на т. нар. трезори на цифрови активи (DAT), чийто пионер стана именно Сейлър през 2020 г., е подложен на натиск, откакто цените на криптовалутите рязко паднаха миналия октомври. Производителят на корпоративен софтуер се превърна в биткойн прокси, след като фирмата придоби над десетки милиарди долари в криптовалута през последните шест години. Цената на акциите ѝ скочи с покачващите се цени на криптовалутите и се превърнаха в една от най-търгуваните книжа на Wall Street.