Финансист: Европейският съюз използва „остена“ за фискално недисциплинираните държави

Ще има ли ограничителни мерки и възможни санкции за България при процедура по свръхдефицит, коментира Борис Петров

22:57 | 01.06.26 г.
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
С влизането в еврозоната и присъединяването към нея за България могат да се налагат санкции при липса на реформи – това е „остенът“ с който Европейският съюз и Европейският съвет, в лицето на Екофин, имат, за да дисциплинират фискално недисциплинираните държави. Това каза финансистът Борис Петров в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Санкциите не идват автоматично, те са на последен етап и са в размер на 0,5% от БВП. Това е в случай, ако страната не вземе нужните мерки, за да коригира своите политики“, уточни той. По думите на финансиста процедурата по свръхдефицит е стандартна практика, предвидена по договора за Европейския съюз – с нея се цели държавите членки да имат устойчива фискална политика.

„Политиката на България в разходната част не е устойчива през последните години, което доведе до това Европейската комисия да се самосезира, за да бъдат взети по-сериозни фискални мерки“, припомни той и посочи, че България вече разполага с устойчиво парламентарно мнозинство, което може да се заеме с тази икономическа реформа. Според него правителството дава индикации да вземе решения за действие.

Борис Петров посочи, че предизвикателствата пред приемането на бюджета са как България да отговори на констатацията на Европейската комисия и дали ще предложим четиригодишен фискално структуриран план, с който ще има план за приходи и разходи и страната ни ще изпълни процедурата по дефицита, който е основният в процудурата срещу България.

Финансистът допусна вариант, в който страната ни да поиска по-дълъг период за влизане в конкретните критерии, но „тогава трябва да обещаем конкретни реформи и инвестиции, свързани с приоритетите на Европейския съюз, които са климат, дигитализация, социален стълб“.

Борис Петров смята, че можем да купим и повече време от четири години, но целта е да поемем и допълнителни ангажименти за инвестициите, които ще трябва да направим в съответната инфраструктура. „Няколко са важните приоритети при бюджета. На първо място трябва да се удържи натискът върху заплатите в обществената сфера. Втората линия е тази за обвързването на определени разходи за заплати с минималната работна заплата – това трябва да бъде премахнато“, коментира финансистът.

Той обърна внимание и на приходната част, където също трябва да бъдат коригирани политиките за събиране на данъци, включително „затваряне на възможностите за данъчно арбитриране“.

Bloomberg TV Bulgaria Бизнес старт Борис Петров България в еврозоната свръхдефицит Бюджет 2026 икономиката на България
Един Българин
преди 3 минути
И на депутатските заплати трябва да няма увеличения спрямо средната. Субсидиите за кюфтетата, станциите аъщо ърябва да се премахнат или на минимум. Трябва да се пенсионират всучки в пенсионна възраст. Ковид надбавките също. Деца на деца трябва да бямат право на детски и на ясла!
