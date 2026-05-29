ЕК ще започне процедура по свръхдефицит срещу България

На 3 юни, следващата седмица, ЕК ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Преди ден той проведе среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции, защото по изчисления и реални данни към ЕК дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната, а тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Балонът се спука", каза Радев.

Той обяви, че това е резултат от "безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж".

"Някои се учиха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества, изсмукваха ликвидност от бизнеса, вземаха в аванс за година напред данъци, за да си нагласят по свое усмотрение екселските таблици. Други надуха разходите с недотам целесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджета", каза Радев.

Премиерът обяви, че правителството ще направи всичко възможно да вкара бюджета в "нормални рамки" през следващите години, но допълни, че това никак няма да е лесно.

При представяне на плановете си за бюджета за 2026 г. вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че предходното правителство е изтеглило авансов корпоративен данък през 2025 г. в размер на 363 млн. евро, както и е разпоредило разпределянето на междинен дивидент от държавните дружества, внесен на база 100% от текущата им печалба към 30 юни 2025 г., като по този начин сумата от 556,7 млн. евро няма да постъпи в бюджета за 2026 г., защото е влязла в бюджета за предходната година.

Миналогодишният бюджет беше изготвен от правителството на Росен Желязков ( подкрепяно от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН) с финансов министър Теменужка Петкова, като беше критикуван от икономисти заради заложените нереалистично високи приходи и продължаването на автоматичните механизми в разходната част, свързани със заплати в различни държавни структури. Тогава Петкова обяви бюджета за 2025 г. за "начало на стабилността на публичните финанси", като покрай дискусиите около бюджета отстояваше тезата, че това е "възможният бюджет".

Американските самолети на летището – до края на юни

Министерският съвет ще приеме решение за удължаване на престоя на самолет и цистерни на американските военновъздушни сили на летище "Васил Левски" в София до края на юни, обяви в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев.

Според решението на кабинета "Желязков" американските цистерни имат право на престой на българското летище до края на май. На 20 май Радев обяви, че при разговор с военния министър на САЩ Пийт Хегсет и американския президент Доналд Тръмп е обвързал удължаването на престоя на цистерните с отпадането на визите за български граждани за САЩ. Към днешна дата обаче още няма положителен отговор.

"Аз напълно разбирам сложността от нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София", каза Радев.

Средства за трансгранични проекти

Премиерът обяви и че е договорил лично с председателката на ЕК, ако България, Румъния и Гърция предложат заедно „по-мащабни и смели“ проекти за трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в сферата на инфраструктурата, средства да бъдат намерени.

В тази връзка се очаква следващата седмица в България да пристигне премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис.

Премиерът се похвали и със спасените и авансово предоставени 370 млн. евро за България по Плана за възстановяване и устойчивост заради реформите, свързани с работата на Антикорупционната комисия и главния прокурор. За това съобщи и вицепремиерът Атанас Пеканов.

Обновена в 11:36 ч. на 29 май 2026 г.